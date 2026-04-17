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इंतजार खत्म! हिमाचल में कांग्रेस ने नियुक्त किए ब्लॉक अध्यक्ष, यहां देखें लिस्ट

Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Apr, 2026 04:49 PM

congress block presidents appointed in himachal see the list here

Himachal Congress : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने 71 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से इन नियुक्तियों का...

Himachal Congress : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने 71 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से इन नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होगी।


यहां देखें पूरी लिस्ट

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