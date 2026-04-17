इंतजार खत्म! हिमाचल में कांग्रेस ने नियुक्त किए ब्लॉक अध्यक्ष, यहां देखें लिस्ट

Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Apr, 2026 04:49 PM



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Himachal Congress : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने 71 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से इन नियुक्तियों का...