Shimla: शिक्षा विभाग में 90 शिक्षकों के स्थानांतरित आदेश जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Apr, 2026 10:04 PM



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शिक्षा विभाग में 90 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी हुए हैं। इसमें 46 टीजीटी और 44 प्रवक्ता शामिल हैं। इसमें कई शिक्षक म्यूचुअल के आधार पर इधर से उधर बदले गए हैं।