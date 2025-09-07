Main Menu

  • सीएम सुक्खू बाेले-अंतिम सांस तक करता रहूंगा हिमाचलियों की मदद, सोमवार को 9 जिलों में यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Sep, 2025 10:36 PM

himachal top 10 news

हमीरपुर जिला में आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं हिमाचलियों की अंतिम सांस तक मदद करता रहूंगा और मेरी सरकार आपदा के समय लगातार काम कर रही है।

हिमाचल डैस्क: हमीरपुर जिला में आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं हिमाचलियों की अंतिम सांस तक मदद करता रहूंगा और मेरी सरकार आपदा के समय लगातार काम कर रही है। राज्य में मानसून का क्रम लगातार बना हुआ है। रविवार को भी यैलो अलर्ट के बीच हल्की-फुल्की बारिश अवश्य हुई, लेकिन बीच-बीच में हल्के बादलों के साथ कई जगह धूप भी खिली।

 

Hamirpur: सीएम सुक्खू बाेले-अंतिम सांस तक करता रहूंगा हिमाचलियों की मदद, हर उजड़ा घर बसाएंगे
हमीरपुर जिला में आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं हिमाचलियों की अंतिम सांस तक मदद करता रहूंगा और मेरी सरकार आपदा के समय लगातार काम कर रही है।

Weather Update: सोमवार को 9 जिलों में यैलो अलर्ट, 2 एनएच व 824 मार्ग बंद
राज्य में मानसून का क्रम लगातार बना हुआ है। रविवार को भी यैलो अलर्ट के बीच हल्की-फुल्की बारिश अवश्य हुई, लेकिन बीच-बीच में हल्के बादलों के साथ कई जगह धूप भी खिली।

Shimla: सोमवार से अधिकांश स्थानों पर खुलेंगे स्कूल व कालेज
हिमाचल प्रदेश में सोमवार से अधिकांश स्थानों पर स्कूल व कालेज सहित अन्य शिक्षण संस्थान सोमवार से खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश को लेकर कोई नए आदेश जारी नहीं हुए हैं, ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर स्कूल व कालेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

Kangra: 60 वर्ष की लंबी राजनीति में सत्ता की अवधि कम रही परंतु उपलब्धियां अधिक रहीं : शांता
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि 60 वर्ष की लंबी राजनीति में सत्ता की अवधि कम रही परंतु उपलब्धियां अधिक रहीं। इतने कम समय तथा कठिन परिस्थितियों में मूल्य आधारित राजनीति की।

Mandi: 3 किलोमीटर पैदल चल मशीन तक पहुंचाया डीजल, फिर NH बहाली में जुटी मशीन
री बारिश और भूस्खलन के चलते बालीचौकी और बंजार के हजारों लोगों को हो रही भारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन दिन-रात काम में जुटा है।

Mandi: हरियाणा रोडवेज के चालक की हार्ट अटैक से मौत
हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर की मंडी जिले में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार (51) के रूप में हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत जिला के अघवानपुर गनौर के निवासी थे।

Shimla: सुपर स्पैशलिटी चमियाणा के बाद अब TMC में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी
रोबोटिक सर्जरी में हिमाचल में नया अध्याय लिखने के बाद सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में जहां मरीज इस सर्जरी का लाभ उठा चुके हैं, वहीं प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है।

Sirmaur: पच्छाद के मनीष बने भारतीय सेना में लैफ्टिनैंट, सियाचिन में देंगे सेवाएं
सिरमाैर जिला के पच्छाद उपमंडल के तहत काटली पंचायत के दसाना गांव निवासी मनीष धीमान भारतीय सेना में लेफ्टिनैंट बने हैं। पासिंग आऊट के बाद उन्हें सियाचिन में पोस्टिंग मिली है।

Hamirpur: मकान गिरने से मलबे में दबी महिला व 2 बच्चियां, ग्रामीणों ने बचाया
उपमंडल बड़सर के तहत टिल्लू गांव में देर शाम एक कच्चा मकान गिर जाने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक महिला और 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गईं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

Shimla: जल्द हिमाचल पहुंचेंगी 297 इलैक्ट्रिक बसें, अगले महीने होंगे बसों के ट्रायल
हिमाचल के हर डिपो में इलैक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से 297 इलैक्ट्रिक बसों की खरीद की गई है। जल्द ही ये बसें निगम के बेड़े में शामिल होंगी और हिमाचल पहुंचेंगी।

