Sirmaur: पच्छाद के मनीष बने भारतीय सेना में लैफ्टिनैंट, सियाचिन में देंगे सेवाएं

सिरमाैर जिला के पच्छाद उपमंडल के तहत काटली पंचायत के दसाना गांव निवासी मनीष धीमान भारतीय सेना में लेफ्टिनैंट बने हैं।

सराहां: सिरमाैर जिला के पच्छाद उपमंडल के तहत काटली पंचायत के दसाना गांव निवासी मनीष धीमान भारतीय सेना में लेफ्टिनैंट बने हैं। पासिंग आऊट के बाद उन्हें सियाचिन में पोस्टिंग मिली है। मनीष के पिता विद्या प्रकाश स्वयं भारतीय सेना से बतौर हवलदार रिटायर हैं, जबकि माता बिमला देवी गृहणी हैं। बेटे की इस शानदार उपलब्धि से परिवार में उत्सव का माहौल है।

मनीष के पिता विद्या प्रकाश ने बताया कि मनीष का सपना था कि वह भारतीय में ऑफिसर बन देश की सेवा करे। पासिंग आऊट के बाद मनीष को अपनी पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में मिली है, जहां वह देश के लिए विकट परिस्थितियों में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करेगा।

बता दें कि लैफ्टिनैंट बने मनीष एक आर्मी बैकग्राऊंड फैमिली से संबंध रखते हैं। उनके पिता के साथ-साथ दादा स्वर्गीय संतराम धीमान सूबेदार रिटायर्ड थे। मनीष का सपना भी आर्मी में एक ऑफिसर बनना था। मनीष अपने माता-पिता के बड़े बेटे हैं और छोटा बेटा साहिल भी अपनी पोस्ट ग्रैजुएशन की पढ़ाई कर रहा है।