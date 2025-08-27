Main Menu

CM सुक्खू के आरोप पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआऊट, महिला ने बच्चे सहित उफनती ब्यास नदी में लगाई छलांग, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 27 Aug, 2025 12:04 AM

himachal top 10 news

राज्य में मानसून लगातार कहर बरसा रहा है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। ब्यास नदी में आए उफान ने कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। विधानसभा में मंगलवार को औद्योगिक निवेश और बंद हुई इकाइयों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। मानसून सत्र के 7वें दिन विस...

हिमाचल डैस्क: राज्य में मानसून लगातार कहर बरसा रहा है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। ब्यास नदी में आए उफान ने कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। विधानसभा में मंगलवार को औद्योगिक निवेश और बंद हुई इकाइयों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। कुल्लू जिला के भुंतर में डफ डंबर ब्रिज के पास एक तिब्बती महिला ने अपने बच्चे के साथ ब्यास नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भारी बारिश से हो रही तबाही के बीच लोक निमार्ण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाऊंट पर आपदाओं को लेकर दिलचस्प व सचाई बयां करने वाला पोस्ट किया है। मानसून सत्र के 7वें दिन विस के बाहर अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स ने चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया मंडी जिला के उपमंडल बालीचौकी में बारिश और भूस्खलन के बीच हादसे भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। विधानसभा जसवां परागपुर के अंतर्गत कोटला बेहड़ के समीप कार काे पास देते समय बस स्किड होकर सड़क किनारे लगाई गई सुरक्षा रेलिंग के साथ फंस गई। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में मंगलवार को एक नवजात की दुखद मौत का मामला सामने आया है।

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

हिमाचल में एक सितम्बर तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी, अब तक 2394 करोड़ की संपत्ति तबाह
हिमाचल में मानसून लगातार कहर बरसा रहा है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 सितम्बर तक लगातार भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 

बारिश का कहर: कुल्लू-मनाली हाईवे बहा, ब्यास नदी उफान पर, फुट ब्रिज भी नदी में समाया
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। ब्यास नदी में आए उफान ने कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। नदी के तेज बहाव के चलते कुल्लू-मनाली नेशनल हाईवे-3 (NH-3) का करीब 3 किलोमीटर लंबा हिस्सा बह गया है।

सीएम सुक्खू ने पूर्व सरकार पर लगाए घोटाले के आरोप, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआऊट
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को औद्योगिक निवेश और बंद हुई इकाइयों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पूर्व सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर उद्योग लगाने को लेकर हुए घोटाले की सरकार गंभीरता से जांच करेगी।

महिला ने बच्चे सहित उफनती ब्यास नदी में लगाई छलांग, सतलुज में कूदा युवक
कुल्लू जिला के भुंतर और सांबरी ढांक में रविवार को दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आईं हैं। जानकारी के अनुसार भुंतर में डफ डंबर ब्रिज के पास एक तिब्बती महिला ने अपने बच्चे के साथ ब्यास नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट, जानें हिमाचल में तबाही के लिए किसे बताया जिम्मेदार
हिमाचल में भारी बारिश से हो रही तबाही के बीच लोक निमार्ण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाऊंट पर आपदाओं को लेकर दिलचस्प व सचाई बयां करने वाला पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि हिमाचल एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 

विधानसभा के बाहर गरजे जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स, कहा-मांगें नहीं मानीं तो पानी के लिए तरसेगा हिमाचल
विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन विस के बाहर अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स ने चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार का कोई नेता उनसे बात कर मांगों पर गौर नहीं करता है तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी।

भूस्खलन की चपेट में आकर कार के उड़े परखच्चे, सवारों ने छलांग लगाकर बचाई जान
मंडी जिला के उपमंडल बालीचौकी में बारिश और भूस्खलन के बीच हादसे भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बालीचौकी-सुधराणी मार्ग पर धवेहड़ के डीबर नाला के समीप एक ऑल्टो कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। 

कार को पास देते हुए सड़क किनारे धंसी बस, सवारियों में मची चीख-पुकार..
विधानसभा जसवां परागपुर के अंतर्गत कोटला बेहड़ के समीप उस समय बड़ा हादसा टल गया जब विपरीत दिशा को पास देते समय बस स्किड हो गई व सड़क किनारे लगाई गई सुरक्षा रेलिंग के साथ फंस गई व बड़ा हादसा होने से टल गया व सवारियों को आपातकाल खिड़की से निकाला गया।

अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी दीवार, 5 लोग मलबे में दबे, गंभीर घायल
सुजानपुर विस क्षेत्र की ग्राम पंचायत ख्याह लोहाखरियां के गांव ख्याह में अर्थी लेकर जा रहे लोगो पर पशुशाला की दीवार गिर गई। जिसके चलते अर्थी उठाए 4 लोगों सहित 5 लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा।

दुखद हादसा: सांस की नली में दूध जाने से नवजात की मौत! एक दिन पहले घर पर ही हुआ था जन्म
सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में मंगलवार को एक नवजात की दुखद मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मौत का कारण नवजात की सांस की नली में दूध का चला जाना बताया जा रहा है। इस मामले में अस्पताल में तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आसिफ कुरेशी ने बताया कि परिजनों के मुताबिक 25 अगस्त को महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया था।

