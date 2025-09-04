हिमाचल में आपदा से देवी-देवता भी आहत, सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

देवभूमि हिमाचल में आपदा से देवी-देवता भी आहत हो चले हैं। कुल्लू में बारिश और भूस्खलन ने भयानक रूप ले लिया है। प्राकृतिक आपदाएं चाहें कितनी भी बड़ी हों, मानवीय संवेदनाएं एवं हौसला किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर...

हिमाचल डैस्क: देवभूमि हिमाचल में आपदा से देवी-देवता भी आहत हो चले हैं। कुल्लू में बारिश और भूस्खलन ने भयानक रूप ले लिया है। प्राकृतिक आपदाएं चाहें कितनी भी बड़ी हों, मानवीय संवेदनाएं एवं हौसला किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने, झूठ बोलने व जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मंडी जिले में देव इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। मनाली पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वोल्वो बस स्टैंड मनाली के पास से एक संदिग्ध गाड़ी से 258.750 ग्राम चिट्टा, एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद किए हैं। ऊना पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टिगेशन यूनिट ने बहड़ाला क्षेत्र में दबिश देकर एक घर से 31 किलो 700 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद करने के साथ-साथ 9 लाख 61 हजार 700 रुपए नकद भी जब्त किए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा (नियमित) मार्च, 2025 की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है।

हिमाचल में आपदा से देवी-देवता भी आहत, ऋषि पराशर ने निवारण काे अपनी कोठी में बुलाए देव बरनाग

देवभूमि हिमाचल में आपदा से देवी-देवता भी आहत हो चले हैं। यहां के लाखों लोगों को देवी-देवताओं पर अगाध विश्वास और आस्था है, ऐसे में जब भी जनता पर इस तरह की आपदा आती है तो देवी-देवता भी इसे रोकने के लिए अपनी देव नीति के अनुसार अनुष्ठान व अन्य कारज करते हैं, ताकि इसका निवारण हो सके।

कुल्लू में फिर हुआ भूस्खलन: एक की मौत, तीन लोगों को किया Rescue, अभी भी दबे हैं कई लोग

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश और भूस्खलन ने भयानक रूप ले लिया है। पिछले तीन दिनों में कुल्लू में भूस्खलन की यह चौथी घटना है। गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे, भारी बारिश के बाद अचानक हुए भूस्खलन से इनर अखाड़ा बाजार में दो घर इसकी चपेट में आ गए।

प्राकृतिक कहर पर भारी पड़ी मानवीय संवेदनाएं, भूस्खलन के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाकर AIIMS पहुंचाया गंभीर मरीज

प्राकृतिक आपदाएं चाहें कितनी भी बड़ी हों, मानवीय संवेदनाएं एवं हौसला किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं। वीरवार को कुल्लू से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के लिए रैफर एक गंभीर मरीज को ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जिला प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मनाली-चंडीगढ़ मार्ग से सुरक्षित निकालकर मानवता की मिसाल पेश की है।

सांसद अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा-आपदा में झूठ बोलकर जिम्मेदारियों से भाग रही कांग्रेस सरकार

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने, झूठ बोलने व जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने को दिखावा मात्र व घड़ियाली आंसू बहाने की संज्ञा दी।

गांव में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 5 घरों में घुसा मलबा...लाेगाें में मची दहशत

मंडी जिले की तहसील औट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटाधार के पटोगी गांव में बुधवार रात अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उससे एक बड़ा हादसा टल गया।

मंडी में भूस्खलन की चपेट में आया देव काली नाग जी दारल का मंदिर, भक्त हुए भावुक

मंडी जिले में देव इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। भारी बारिश के दाैरान हुए भूस्खलन के कारण देव काली नाग जी दारल (चेहट्टीगढ़) का पवित्र मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार यह माना जा रहा है कि देवता जी ने अपनी प्रजा और क्षेत्र की रक्षा के लिए इस आपदा का आघात स्वयं पर ले लिया।

मनाली में 258.750 ग्राम चिट्टा और अवैध हथियार बरामद, पंजाब सहित बिहार और मंडी के 4 युवक गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कुल्लू जिले के मनाली में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मनाली पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वोल्वो बस स्टैंड मनाली के पास से एक संदिग्ध गाड़ी से 258.750 ग्राम चिट्टा, एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद किए हैं।

नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, घर से 31 किलो 700 ग्राम चूरा-पोस्त और लाखाें का कैश बरामद

जिला ऊना पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टिगेशन यूनिट ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बहड़ाला क्षेत्र में दबिश दी और एक घर से 31 किलो 700 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद करने के साथ-साथ 9 लाख 61 हजार 700 रुपए नकद भी जब्त किए।

मानसून का कहर: कांगड़ा जिले में अब तक 539.17 करोड़ रुपए का नुक्सान, 50 लोगों की गई जान

जिला कांगड़ा में इस बार का मानसून भारी तबाही लेकर आया है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा के अनुसार 20 जून से 4 सितम्बर तक वर्षा जनित घटनाओं से अब तक जिले को लगभग 539.17 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। मानसून के कहर ने कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई।

HPBOSE: 10वीं कक्षा का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण परिणाम घोषित, टॉपर लिस्ट में हो सकता है बदलाव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा (नियमित) मार्च, 2025 की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि दसवीं का मुख्य परिणाम 15 मई को घोषित हुआ था। उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, उनके नतीजे अब घोषित किए गए हैं।