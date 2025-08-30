रविवार को भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, मनी लांड्रिंग केस में हिमाचल सहित यूपी, पंजाब व हरियाणा में संपत्ति जब्त, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Aug, 2025 10:29 PM

राज्य में मानसून से दुश्वारियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में एक बार फिर 4 जगह पर बादल फटे हैं। इनमें रामपुर, मंडी और कुल्लू में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटना सामने आई है।

मनी लांड्रिंग केस में हिमाचल सहित यूपी, पंजाब व हरियाणा में संपत्तियां जब्त की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत 26 अगस्त को एक अंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है...

Weather Update: रविवार को भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, 4 जगह फटे बादल

Shimla: मनी लांड्रिंग केस में हिमाचल सहित यूपी, पंजाब व हरियाणा में संपत्ति जब्त

मनी लांड्रिंग केस में हिमाचल सहित यूपी, पंजाब व हरियाणा में संपत्तियां जब्त की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत 26 अगस्त को एक अंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है...

हिमाचल की प्राकृतिक आपदा पर प्रधानमंत्री व गृह मंत्रालय की पूरी नजर : भाजपा

हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी नजर है।

Himachal: 8000 मणिमहेश श्रद्धालु किए रैस्क्यू, भरमौर में अब भी फंसे हैं 3000 से अधिक श्रद्धालु

भरमौर व आसपास के क्षेत्रों में फंसे मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर रैस्क्यू ऑप्रेशन चलाया है।

Chamba: कैलाश पर्व पर हुई ताजा बर्फबारी, यात्री ठिठुरने को मजबूर

मणिमहेश कैलाश पर्वत पर अगस्त के महीने में बर्फबारी हुई है। इससे तापमान में एकाएक काफी गिरावट हो गई। डल झील पर शेष रुके यात्री ठिठुरने को मजबूर हो गए।

Shimla: निगुलसरी और नाथपा में भूस्खलन से NH-5 अवरुद्ध, रिकांगपिओ सहित अप्पर किन्नौर का देश-दुनिया से कटा संपर्क

जिला किन्नौर में शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश के बाद जगह-जगह लैंडस्लाइड होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

Una: खड्ड में अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर पकड़े, चालकों के खिलाफ मामला दर्ज

बंगाणा पुलिस थाना की टीम ने शनिवार को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लूणखरी खड्ड में दबिश दी। इस कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने अपनी टीम के साथ किया।

Chamba: सियूल नदी में समाया 2 मंजिला मकान, भवन में रहते थे CIF के 7 जवान

चम्बा जिले के सलूणी व चुराह उपमंडल में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे कई लोगों के आशियाने क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

Chamba: मणिमहेश यात्रा पूरी न होने पर छलके आंसू, मायूस होकर लौटे जम्मू के श्रद्धालु

अराध्य देव महादेव के दर्शन न होने का श्रद्धालुओं को मलाल है। चम्बा चौगान में करीब 1 सप्ताह इंतजार के बाद सैंकड़ों श्रद्धालु छड़ी के साथ बिना यात्रा किए वापस लौट गए।

Shimla: एचआरटीसी पैंशनरों को महीने के अंत में मिली पैंशन, आंदोलन होगा शुरू

एचआरटीसी ने पैंशनरों को इस महीने 30 दिन देरी से पैंशन जारी की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरा महीना निगम मुख्यालय के चक्कर काटते रहे। हर बार उन्हें अधिकारियों से यही जवाब मिला कि एक-दो दिनों के भीतर पैंशन जारी कर दी जाएगी।