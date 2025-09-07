Shimla: सोमवार से अधिकांश स्थानों पर खुलेंगे स्कूल व कालेज

हिमाचल प्रदेश में सोमवार से अधिकांश स्थानों पर स्कूल व कालेज सहित अन्य शिक्षण संस्थान सोमवार से खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश को लेकर कोई नए आदेश जारी नहीं हुए हैं, ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर स्कूल व कालेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में सोमवार से अधिकांश स्थानों पर स्कूल व कालेज सहित अन्य शिक्षण संस्थान सोमवार से खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश को लेकर कोई नए आदेश जारी नहीं हुए हैं, ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर स्कूल व कालेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बीते दिनों पूर्व हुई भारी बारिश व भूस्खलन होने से रास्ते अवरुद्ध होने पर स्कूलों व कालेजों में अवकाश घोषित किए जा रहे थे और इसी बीच बीते 3 सितम्बर को शिक्षा विभाग की ओर से एक यूनिफॉर्म आदेश जारी हुए थे, जिसमें 7 सितम्बर तक स्कूल, कालेज व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रखने को कहा गया था, लेकिन रविवार को विभाग की ओर से कोई नए आदेश जारी नहीं हुए। हालांकि प्रदेश के कई स्थानों पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है और ऐसे में स्थिति को देखते हुए जिला स्तर पर अवकाश को लेकर आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित आदेश जिलों के उपायुक्त की ओर से जारी होंगे।

स्कूलों व कालेजों में अवकाश की फर्जी अधिसूचना हुई वायरल

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों व कालेजों में अवकाश की फर्जी अधिसूचना रविवार को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फर्जी अधिसूचना में स्कूलों व कालेजों में 15 सितम्बर तक के अवकाश की बात कही जा रही थी, जिसके बाद शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि इस तरह के कोई आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है।