Hamirpur: मकान गिरने से मलबे में दबी महिला व 2 बच्चियां, ग्रामीणों ने बचाया

बिझड़ी (सुभाष): उपमंडल बड़सर के तहत टिल्लू गांव में देर शाम एक कच्चा मकान गिर जाने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक महिला और 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गईं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार शाम करीब 8 बजे हुई जब भोली देवी (52) अपनी 2 पोतियों के साथ घर के अंदर सो रही थी। अचानक मकान के ढहने की जोरदार आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों ने लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसी भोली देवी और दोनों बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

घटना की सूचना मिलने पर पंचायत उपप्रधान चतुर सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया। एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम ने बताया कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को प्राथमिक चिकित्सा तथा फौरी 10,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचा दी है और परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। सूचना मिलते ही बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र दत्त लख़नपाल भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार का कुशलक्षेम पूछ कर हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।