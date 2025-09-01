हिमाचल में मानसून का कहर.. प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, मंगलवार को बारिश का रैड अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Sep, 2025 10:47 PM

मौसम विभाग की ओर से जारी रैड अलर्ट के बाद प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 सितम्बर को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लाहौल-स्पीति, शिमला, कुल्लू ,सोलन, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना के शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रहेंगे।

हिमाचल डैस्क: मौसम विभाग की ओर से जारी रैड अलर्ट के बाद प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 सितम्बर को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लाहौल-स्पीति, शिमला, कुल्लू ,सोलन, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना के शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रहेंगे। राज्य में मानसून कहर बरपा रहा है। एक ही दिन में 6 लोगों की मौत से हिमाचल सिहर उठा है। शिमला जिले के जुन्गा क्षेत्र के डुब्लू गांव में बाप-बेटी, जुब्बल कोटखाई उपमंडल के खनेटी के गांव चोल, डाकघर आदर्श नगर में भी भारी बारिश के कारण मकान के पीछे भूस्खलन..

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

Himachal: प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, शिक्षक लेंगे ऑनलाइन क्लास

मौसम विभाग की ओर से जारी रैड अलर्ट के बाद प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 सितम्बर को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लाहौल-स्पीति, शिमला, कुल्लू ,सोलन, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना के शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रहेंगे।

Weather Update: हिमाचल में मानसून का कहर, 6 मौतें, बारिश का टूटा रिकॉर्ड, मंगलवार को रहेगा बारिश का रैड अलर्ट

राज्य में मानसून कहर बरपा रहा है। एक ही दिन में 6 लोगों की मौत से हिमाचल सिहर उठा है। शिमला जिले के जुन्गा क्षेत्र के डुब्लू गांव में बाप-बेटी, जुब्बल कोटखाई उपमंडल के खनेटी के गांव चोल, डाकघर आदर्श नगर में भी भारी बारिश के कारण मकान के पीछे भूस्खलन..

Shimla: मणिमहेश यात्रा के सभी श्रद्धालु सुरक्षित होने की सूचना सही नहीं : जयराम

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ से सदन में मणिमहेश यात्रा के सभी श्रद्धालुओं के सुरक्षित होने की जो सूचना दी गई है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

विधानसभा- विधेयक लोक उपयोगिता में विघ्न डालने पर होगा 6 महीने का कारावास

हिमाचल प्रदेश विधानसभा से लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी होने के बाद यह प्रभावी होगा।

विधानसभा-प्रश्नकाल: शराब तस्करी के 264 मामले व चिट्टे के 2,592 मामले दर्ज

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक डा. हंसराज, इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल व रणधीर शर्मा की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि प्रदेश में वर्ष 2025-26 में शराब तस्करी के 264 मामले दर्ज किए गए हैं।

चंबा में युद्धस्तर पर सुविधाएं बहाल, खुद फील्ड में उतरे डीसी मुकेश रेपसवाल

जिला चंबा में भारी बारिश के कारण प्रभावित पेयजल, सड़क, तथा विद्युत सेवाओं की बहाली के लिए उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की विशेष निगरानी में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी दिन-रात कार्य कर रहे हैं..

Shimla: लॉ यूनिवर्सिटी में कानपुर UP के छात्र के साथ मारपीट, भाई को लिखा सुसाइड नोट

राजधानी के तहत घंडल स्थित लाॅ यूनिवर्सिटी में कानपुर यूपी के एक छात्र पर सीनियर छात्रों द्वारा मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने तथा चट्टानों से नीचे फैंकने के प्रयास का मामला सामने आया है, जिससे यह छात्र बुरी तरह से सहम गया है।

Chamba: राधा अष्टमी पर हजारों शिव भक्तों का डल झील में डुबकी लगाने का सपना रह गया अधूरा

राधा अष्टमी के पावन अवसर पर मणिमहेश डल झील में होने वाले पवित्र स्नान में डुबकी लगाने का हजारों शिव भक्तों का सपना अधूरा ही रह गया।

Kullu: लापता चल रहे व्यक्ति का शव पार्वती नदी से निकाला

लापता चल रहे रशोल के एक व्यक्ति का शव जरी के पास पार्वती नदी में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला: प्रदेश को किया 'आपदा प्रभावित राज्य' घोषित

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को 'आपदा प्रभावित राज्य' घोषित कर दिया है। सोमवार को विधानसभा में एक वक्तव्य के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल मॉनसून की शुरुआत से ही राज्य में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं।