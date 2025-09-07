Kangra: 60 वर्ष की लंबी राजनीति में सत्ता की अवधि कम रही परंतु उपलब्धियां अधिक रहीं : शांता

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि 60 वर्ष की लंबी राजनीति में सत्ता की अवधि कम रही परंतु उपलब्धियां अधिक रहीं। इतने कम समय तथा कठिन परिस्थितियों में मूल्य आधारित राजनीति की।

पालमपुर (भृगु): पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि 60 वर्ष की लंबी राजनीति में सत्ता की अवधि कम रही परंतु उपलब्धियां अधिक रहीं। इतने कम समय तथा कठिन परिस्थितियों में मूल्य आधारित राजनीति की। आपातकाल में 19 महीने कारावास में रहा, जेल के जीवन को आश्रम बना दिया, लंबा अध्ययन किया, 3 पुस्तकें जेल में लिखीं, स्वामी विवेकानंद पर लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद को कई बार पढ़ा। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। सेवा की राजनीति तथा नर सेवा नारायण सेवा अंत्योदय योजना की प्रेरणा इसी पुस्तक से मिली। शांता कुमार ने कहा कि यदि 19 माह जेल में न रहा होता तो ऐसा शांता कुमार न होता।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए एक कमेटी गठित की। कमेटी ने व्यापक अध्ययन के पश्चात सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि खेती कभी भी किसान के लिए लाभ का व्यवसाय नहीं रहा है तथा ऐसे में किसानों को इनकम सपोर्ट देना आवश्यक है। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार किया तथा इनकम सपोर्ट शब्द के स्थान पर किसान सम्मान निधि के रूप में देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आज देश के 9.7 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हो रहे हैं।

शांता कुमार ने कहा कि देश में दवाओं को लेकर उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। जैनेरिक तथा ब्रांडेड दवाओं को लेकर अध्ययन किया गया। कमेटी ने अपना सुझाव दिया कि देश में जैनेरिक दवाओं को रोगियों को उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी के इस सुझाव को पूरी तरह नहीं माना गया परंतु केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से रोगियों को सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने की पहल की।

केंद्रीय खाद्य मंत्री के रूप में देश में पर्याप्त खाद्यान्न होने के बावजूद 5 करोड़ लोगों के भूखे पेट सोने की रिपोर्ट पर उन्होंने अंत्योदय योजना आरंभ करने का सुझाव दिया परंतु तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया तथा कैबिनेट में 2 बार योजना आई परंतु उसे डैफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ अंत्योदय अन्न योजना आरंभ करने को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मंत्रणा की तथा उन्होंने तत्काल वित्त मंत्री को इस योजना को आरंभ करने के निर्देश दिए।