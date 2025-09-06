Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को झटका, 10 से 15 हजार का प्रति माह होगा नुक्सान, 12 तक कोई अलर्ट नहीं, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को झटका, 10 से 15 हजार का प्रति माह होगा नुक्सान, 12 तक कोई अलर्ट नहीं, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Sep, 2025 11:05 PM

himachal top 10 news

राज्य सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के फैसले को पलटते हुए हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को दिए गए हायर ग्रेड-पे काे वापस ले लिया गया है।

हिमाचल डैस्क: राज्य सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के फैसले को पलटते हुए हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को दिए गए हायर ग्रेड-पे काे वापस ले लिया गया है। शनिवार को यैलो अलर्ट के बीच में हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत पाई है। आगामी दिनों में राहत की बात यह है कि 12 सितम्बर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा।

 

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

Himachal: प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को झटका, 10 से 15 हजार का प्रति माह होगा नुक्सान
राज्य सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के फैसले को पलटते हुए हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को दिए गए हायर ग्रेड-पे काे वापस ले लिया गया है।

और ये भी पढ़े

Weather Update: रविवार से धीमा पड़ेगा मानसून, 12 तक कोई अलर्ट नहीं
शनिवार को यैलो अलर्ट के बीच में हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत पाई है। आगामी दिनों में राहत की बात यह है कि 12 सितम्बर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा।

Shimla: पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे ऊना में वर्चस्व की जंग, कहीं सक्रिय तो नहीं हो रहे गैंगस्टर
पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वर्चस्व की जंग और अपना बोलबाला कायम रखने को लेकर एक गैंग से जुड़े गग्गी उर्फ राकेश कुमार की दूसरे गैंग के लोगों के शूटरों द्वारा निर्मम हत्या करवाने के पीछे कहीं गैंगस्टर तो सक्रिय नहीं हो गए हैं।

Shimla: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी चम्बा के लिए भेजेंगे राहत सामग्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 सितम्बर रविवार को भाजपा कार्यालय पंचकुला से हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित जिला चंबा के लिए राहत सामग्री की खेप भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।

Shimla: नियुक्ति का इंतजार कर रही आईपीएस को दी पोस्टिंग, 12 एचपीएस बदले
राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने नियुक्ति का इंतजार कर रही एक आईपीएस को पोस्टिंग दे दी है, जबकि 12 एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं।

Shimla: स्विट्जरलैंड की तर्ज पर हिमाचल बनेगा पर्यटन हब : अग्निहोत्री
हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर पर्यटन हब बनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और कनैक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर रोपवे परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

हिमाचल बना देश का पूर्ण साक्षर राज्य, साक्षरता दर 99.02 प्रतिशत
हिमाचल अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसकी साक्षरता दर 99.02 प्रतिशत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित “उल्लास मेला” के दौरान हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करेंगे।

Kangra: पौंग बांध के जलस्तर में आई गिरावट, गेट खुले रहेंगे
हिमाचल प्रदेश का पौंग बांध (महाराणा प्रताप सागर) शनिवार शाम तक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सुबह 09.00 बजे जलस्तर 1394.52 फुट दर्ज किया गया था, जबकि शाम 06.00 बजे तक यह घटकर 1393.92 फुट रह गया।

Kangra: कनाडा में डरोह के 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध मौत
कनाडा में 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध हालात में मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उप मण्डल पालमपुर की ग्राम पंचायत डरोह के साथ लगते गांव देवी के निवासी आशीष चौधरी की कनाडा में मौत हो गई है।

Hamirpur: 2027 तक रेल नैटवर्क से जुड़ जाएगा बिलासपुर : अनुराग
हिमाचल प्रदेश को 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार से 54,662 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। विकसित भारत महायज्ञ में सिर्फ हिमाचल नहीं बल्कि समस्त हिमालयी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!