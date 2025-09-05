Main Menu

  भरमौर में फंसे 1166 मणिमहेश यात्री किए रैस्क्यू, बिहार से सांसद पप्पू यादव हिमाचल बाढ़ पीड़ितों को देंगे 2 महीने का वेतन, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 07:14 PM

हिमाचल में मानसून की बारिश की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। बिहार से सांसद पप्पू यादव ने हिमाचल बाढ़ पीड़ितों को अपना 2 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। भरमौर में फंसे 1166 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिला किन्नौर के...

हिमाचल डैस्क: हिमाचल में मानसून की बारिश की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। बिहार से सांसद पप्पू यादव ने हिमाचल बाढ़ पीड़ितों को अपना 2 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। भरमौर में फंसे 1166 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिला किन्नौर के लिप्पा में पेजर खड्ड में बाढ़ आने से गांव के रिहायशी मकानों के साथ झील बन गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार हजारों करोड़ रुपए की मदद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार खर्च उस राशि काे खर्च नहीं कर पा रही है। चम्बा जिले के खड़ामुख-होली मार्ग पर सुहागा गांव के पास हुए भारी भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया है। कुल्लू जिला के इनर अखाड़ा बाजार में हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव अभियान में तीन और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सिरमाैर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए 2 अलग-अलग मामलों में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।

हिमाचल को मिलेगी राहत! मानसून की बारिश होगी कम, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
हिमाचल में मानसून की बारिश की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। मानसून आने वाले दिनों में कमजोर पड़ेगा। मौसम विभाग ने 6 से 10 सितम्बर तक मानसून की हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं भी भारी वर्षा का अलर्ट व चेतावनी नहीं दी गई है। 

भरमौर में फंसे 1166 मणिमहेश यात्रियाें का सफल रैस्क्यू, वायु सेना ने निभाई अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की निगरानी में चलाए गए बचाव अभियान के दौरान भरमौर में फंसे 1166 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और चम्बा पहुंचाया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से बिना किसी शुल्क के उनके गंतव्य तक भेजा गया। 

बिहार से सांसद पप्पू यादव हिमाचल बाढ़ पीड़ितों को देंगे 2 महीने का वेतन, बोले- जरूरत पड़ी तो पूरे साल का वेतन दे दूंगा
देश जब प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, तब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी सामाजिक संवेदनशीलता और दरियादिली का परिचय दिया है। बाढ़ से तबाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लोगों की मदद के लिए उन्होंने अपने सांसद के रूप में मिलने वाला पांच महीने का वेतन दान करने का ऐलान किया है। 

किन्नौर के लिप्पा में बाढ़ आने से बनी झील, गांव पर मंडराया खतरा
हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के लिप्पा में पेजर खड्ड में बाढ़ आने से गांव के रिहायशी मकानों के साथ झील बन गई है, जिससे लोगों के मकानों के साथ-साथ बैली ब्रिज भी खतरे में आ गया है। जानकारी के अनुसार वीरवार को लिप्पा की पेजर खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई...

अनुराग ठाकुर बाेले-हिमाचल की मदद काे केंद्र सरकार दे रही करोड़ाें रुपए, राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही राशि
पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार हजारों करोड़ रुपए की मदद कर रही है। सड़कों, मकानों के लिए राशि दी गई है। यूपीए के 10 वर्ष के मुकाबले 3 गुना राशि मोदी सरकार ने विभिन्न मदों में हिमाचल प्रदेश को दी है। एनडीआरएफ में भी यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना राशि मोदी सरकार ने दी है। 

खड़ामुख-होली मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड, PWD की मशीनरी मलबा हटाने में जुटी
चम्बा जिले के खड़ामुख-होली मार्ग पर सुहागा गांव के पास हुए भारी भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े-बड़े पत्थर गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई है। इस अप्रत्याशित घटना से स्थानीय निवासियों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

इनर अखाड़ा बाजार में महिला सहित 3 लाेगाें के शव मलबे से बरामद, रैस्क्यू ऑप्रेशन जारी
कुल्लू जिला के इनर अखाड़ा बाजार में हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव अभियान में तीन और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें 2 शव क्षत-विक्षत हालत में मिले हैं। जानकारी के अनुसार बचाव दल ने मलबे से एक महिला का पूरा शव बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान सुमन शर्मा के रूप में हुई है। 

शिमला के इस वार्ड में भूस्खलन का कहर, मकानों के नीचे से खिसकी जमीन...बेघर परिवाराें ने सामुदायिक भवन में ली शरण
हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश ने लाेगाें काे गहरे जख्म दिए हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें ताे यहां भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा मकान भूस्खलन के चलते खतरे की जद में आ गए हैं, ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इन मकानों को खाली करवा दिया है, ताकि कोई जानि नुक्सान न हो सके। 

मणिमहेश यात्रा में हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी, उपभोक्ता आयाेग ने SP चम्बा काे दिए जांच के आदेश
भरमौर-मणिमहेश यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में कांगड़ा के एक व्यक्ति ने जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आयाेग ने एसपी चम्बा को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं।

पांवटा साहिब में स्मैक और नशीले कैप्सूल बरामद, महिला समेत 2 नशा तस्कर गिरफ्तार
सिरमाैर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए 2 अलग-अलग मामलों में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से स्मैक और नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। 

