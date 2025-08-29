Main Menu

मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद, प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2025 12:03 AM

himachal top 10 news

गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई है, लेकिन ज्यादातर आसमान पर बादलों का डेरा छाया रहा। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मानसून की वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर विधानसभा का माहौल खूब...

हिमाचल डैस्क: गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई है, लेकिन ज्यादातर आसमान पर बादलों का डेरा छाया रहा। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मानसून की वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर विधानसभा का माहौल खूब गरमाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के मोतीहारी (ढाका) में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में भाग लिया। प्रदेश में सैस का पैसा खर्च करने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है। इस बार देवताओं व डायनों के बीच हुए युद्ध में डायनें विजयी रही हैं। हिमाचल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान स्थित अंबेदकर चौक पर गदर फ्रंट ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। पौंग बांध से 1 लाख क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है और वर्षा तथा पानी की आमद में बढ़ौतरी पर जल निकासी को और बढ़ाया जाएगा। घास काटने की मशीन से चारा काटते समय करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू घायल हो गई। हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के समीपवर्ती टिल्लू गांव के आर्यन परमार का चयन भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही इंटरनैशनल क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप की 20 सदस्यीय टीम में हुआ है। 

6 दिन यैलो अलर्ट पर हिमाचल, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी
गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई है, लेकिन ज्यादातर आसमान पर बादलों का डेरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 6 दिन कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। 

मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद, वापस भेजे जा रहे श्रद्धालु
उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जो यात्री जिन स्थानों पर हैं वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। चम्बा से आगे किसी को नहीं भेजा जा रहा। यहां तक कि पवित्र छड़ियों को भी मणिमहेश जाने की अनुमति नहीं मिली है।

विधानसभा में प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर गरमाया माहौल, पक्ष-विपक्ष में तीखी नोक-झोंक
हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर विधानसभा का माहौल खूब गरमाया। इसको लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, जिस कारण सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।

बिहार के मोतीहारी में राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' में शामिल हुए सीएम सुक्खू, जानिए क्या कहा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के मोतीहारी (ढाका) में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी जनता के अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट अधिकार के प्रति कांग्रेस की यह लड़ाई जारी रहेगी। 

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बाेले- राज्य में सैस का पैसा खर्च करने के लिए बनेगी SOP
हिमाचल प्रदेश में सैस का पैसा खर्च करने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है। राज्य में वर्तमान समय में 10 प्रकार के सैस लगाए गए हैं, जिससे सरकार को करोड़ों की आय हुई है। इस सैस से अभी तक 762 करोड़, 13 लाख 60 हजार 421 का राजस्व प्राप्त हुआ है। विधायक विक्रम ठाकुर के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी दी है। 

देवताओं से युद्ध में डायनों की जीत, आपदा का अलर्ट! मां बगलामुखी ने दिया सुरक्षा का भरोसा
इस बार देवताओं व डायनों के बीच हुए युद्ध में डायनें विजयी रही हैं। यह बात बुधवार को तुंगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बगलामुखी मंदिर सेहली व देव सत बाला कामेश्वर में वार्षिक जाग के दौरान स्पष्ट हुई। जाग में देवताओं और डायनों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया। इस दौरान गूर के माध्यम से बताया गया कि बार सातवीं मुठभेड़ में डायनियां शिख-पाथा लेकर विजयी रहीं। 

हिमाचल में SC-ST विकास निधि विशेष कानून की मांग काे लेकर गदर फ्रंट का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की
हिमाचल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान स्थित अंबेदकर चौक पर गदर फ्रंट ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गदर फ्रंट के कार्यकर्त्ताओं के साथ पुलिस की धक्का-मुक्की भी हुई और इनके यहां प्रदर्शन करने से चारों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और जाम लग गया।

पौंग बांध से छोड़ा जा रहा 1 लाख क्यूसिक से अधिक पानी, 17 पंचायतों के 60 गांव डेंजर जोन में
पौंग बांध से 1 लाख क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है और वर्षा तथा पानी की आमद में बढ़ौतरी पर जल निकासी को और बढ़ाया जाएगा। इंदौरा प्रशासन लोगों को बाढ़ प्रभावित गांवों से निकालने व सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। 

मशीन से चारा काटते समय हुआ भयानक हादसा, सास की माैत, बहू घायल
सदर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैहथी के ढडोग गांव में गुरुवार सुबह घास काटने की मशीन से चारा काटते समय करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू घायल हो गई। जानकारी के अनुसार गांव की शकुंतला देवी (73) पत्नी वंशी और उनकी बहू सुनीता देवी पत्नी बृज लाल मवेशियों के लिए मशीन से घास काट रही थीं। 

हिमाचल के 'गबरू' का इंटरनैशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में चयन, श्रीलंका में दिखाएगा हुनर
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के समीपवर्ती टिल्लू गांव के आर्यन परमार का चयन भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही इंटरनैशनल क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप की 20 सदस्यीय टीम में हुआ है। बता दें कि नादौन के सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के छात्र आर्यन की स्कूली शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जलाड़ी में हुई है। 

