Mandi: 3 किलोमीटर पैदल चल मशीन तक पहुंचाया डीजल, फिर NH बहाली में जुटी मशीन

बालीचौकी (फरेंद्र): भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बालीचौकी और बंजार के हजारों लोगों को हो रही भारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन दिन-रात काम में जुटा है। प्रशासन ने औट-लूहरी एनएच 305 को औट से बंजार तक बहाल करने के लिए एनएच अथॉरिटी के साथ ही अपने कर्मचारियों को फील्ड पर उतार दिया है, जो दिन-रात अपने परिवार को छोड़कर कार्य में जुटे हैं। रविवार को एनएच की बहाली में जुटी पोकलेन मशीन का डीजल खत्म हो गया था जिसके चलते काम रुक गया। ऐसे में कर्मचारियों ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर डीजल को अपने कंधों में उठाकर मशीन तक पहुंचाया है जिसकी लोगों ने भी सराहना की है। प्रशासन और एनएच अथॉरिटी ने औट से लेकर तरगाली तक मार्ग को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है, जबकि बंजार तक बहाली का काम युद्धस्तर पर है।

3 माह की बीमार छोटी बच्ची को मां के साथ बंद मार्ग से निकाला

एन.एच. के बाधित रहने से एक महिला की 3 माह की बीमार बेटी को भी प्रशासन ने शिल्ली बिहाली नामक स्थान से सुरक्षित निकाला और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए भेज दिया। हालांकि बाधित एनएच से उस समय महिला और उसकी छोटी बच्ची को सुरक्षित निकालना किसी जोखिम से कम नहीं था, लेकिन प्रशासन ने बच्ची की तबीयत को बिगड़ता देख उसे बाधित मार्ग से पार करवा औट तक पहुंचाया है।