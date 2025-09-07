Mandi: हरियाणा रोडवेज के चालक की हार्ट अटैक से मौत

हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर की मंडी जिले में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार (51) के रूप में हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत जिला के अघवानपुर गनौर के निवासी थे।

मंडी (रजनीश): हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर की मंडी जिले में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार (51) के रूप में हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत जिला के अघवानपुर गनौर के निवासी थे। यह दुखद घटना मंडी के पास सावली खड्ड के पास हुई। बताया जा रहा है कि बस चलाते समय अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनन-फानन में उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल मंडी ले जाया गया, लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा।