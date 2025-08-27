Main Menu

  विधानसभा सत्र के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, 6 दिन रहेगा बारिश का यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

विधानसभा सत्र के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, 6 दिन रहेगा बारिश का यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Aug, 2025 10:42 PM

himachal top 10 news

विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनका वीरवार को दिल्ली से मोतीहारी पहुंचने के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है।

हिमाचल डैस्क: विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनका वीरवार को दिल्ली से मोतीहारी पहुंचने के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। पिछले 3 दिनों में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त करके रख दिया है। हालांकि बुधवार को हल्की-फुल्की बारिश के साथ कई जगह पर धूप भी खिली है, लेकिन चम्बा के रावी के उफान में आने से 9 मकान इसकी जद में आ गए।

 

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

 

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

विधानसभा सत्र के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में होंगे शामिल
विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनका वीरवार को दिल्ली से मोतीहारी पहुंचने के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है।

और ये भी पढ़े

Weather Update: रावी में समाए 9 घर, कुल्लू का कटा संपर्क, 6 दिन रहेगा बारिश का यैलो अलर्ट
पिछले 3 दिनों में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त करके रख दिया है। हालांकि बुधवार को हल्की-फुल्की बारिश के साथ कई जगह पर धूप भी खिली है, लेकिन चम्बा के रावी के उफान में आने से 9 मकान इसकी जद में आ गए।

विधानसभा : मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा : जगत
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ 100 वाहन और 1,000 यात्री फंसे हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा है।

Shimla: भविष्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग स्थलों की पहचान करे सरकार : हाईकोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह भविष्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग स्थलों की पहचान करे।

Himachal: देव छमाहूं की देववाणी : देव आदेश पर चलेंगे तो नहीं आने देंगे आंच, जैसा हिमाचल पहले था फिर वैसा बनाएंगे
जैसा हिमाचल प्रदेश पहले था फिर वैसा बनाएंगे लेकिन लोगों को देव आदेशों का पालन करना होगा। यह देववाणी अधिष्ठाता देव खणी के छमाहूं ने बुधवार को बालीचौकी में अपने सेवक देव खरीडू के गूर गुलाब सिंह के माध्यम से की है।

Himachal: अडानी की पहल से किसानों का भला, 12.5 प्रतिशत अधिक कीमत ऑफर
हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। अडानी एग्री फ्रैश लिमिटेड ने प्रदेश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी सेब खरीद के बेहतर रेट घोषित किए हैं।

Shimla: पैंशन केसों के निपटारे में नहीं होगी देरी, ऑनलाइन होगी व्यवस्था
पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महासचिव भूपराम वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को हिमाचल प्रदेश वरिष्ठ उप महालेखाकार जयप्रकाश से उनके कार्यालय में मिला और पैंशनरों की मांगों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा और उनके साथ विस्तृत चर्चा की गई।

Shimla: एपीएमसी की दुकानों के आबंटन में हुआ भ्रष्टाचार : जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रश्नकाल के दौरान एपीएमसी की दुकानों के आबंटन को लेकर विपक्ष के विधायकों द्वारा सवाल पूछे गए, लेकिन मंत्री बार-बार एक ही बात कह रहे थे कि विधायक लिखित में दें।

shimla: पीडब्ल्यूडी को 1444.56 करोड़ का नुक्सान, 1091 सड़कें क्षतिग्रस्त : विक्रमादित्य
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी को अब तक कुल 1444.56 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। बीते 3 दिनों यानी 24 से 26 अगस्त के दौरान लगातार हुई भारी वर्षा से 158 करोड़ रुपए का नुक्सान पहुंचा है।

प्रश्नकाल : मल्टीपर्पज वर्कर्ज के नियमितीकरण के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं : अग्निहोत्री
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में गत 3 वर्षों में 312 पैरा फिटर, 769 पैरा पंप ऑप्रेटर व 1,469 मल्टीपर्पज वर्कर्ज को विभाग की पॉलिसी के अनुसार रखा गया है।

Bilaspur: छुट्टी पर घर आए फौजी जवान की अचानक मौत
विधानसभा क्षेत्र सदर के तहत गांव नैन गुजरा के रहने वाले एक फौजी की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय चूड़ामणि निवासी नैन गुजरा डाकघर रोहिण तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।

