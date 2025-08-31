प्रदेश में दो दिन रहेगा भारी बारिश का रैड अलर्ट, जमीन धंसने से बेघर हुए परिवार... मकानों में आई दरारें, 3 गांव किए खाली, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Aug, 2025 10:55 PM

हिमाचल डैस्क: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में एक बार मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। रविवार के अलावा सोमवार व मंगलवार को भी रैड अलर्ट घोषित किया गया है। विधानसभा चुराह में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपमंडल की ग्राम पंचायत चरोड़ी के 3 गांव में जमीन धंसने व मकानों में दरारें आने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है।

Weather Update: दो दिन रहेगा भारी बारिश का रैड अलर्ट, CM का कुल्लू दौरा रद्द

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में एक बार मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। रविवार के अलावा सोमवार व मंगलवार को भी रैड अलर्ट घोषित किया गया है।

Chamba: जमीन धंसने से बेघर हुए परिवार... मकानों में आई दरारें, 3 गांव किए खाली

विधानसभा चुराह में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपमंडल की ग्राम पंचायत चरोड़ी के 3 गांव में जमीन धंसने व मकानों में दरारें आने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है।

Hamirpur: कैग रिपोर्ट हिमाचल में कांग्रेस सरकार की नाकामी का पुलिंदा : अनुराग

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2023-24 की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को हिमाचल सरकार की नाकामी का पुलिंदा बताया है।

Chamba: अपने वाहन भरमौर में छोड़कर 50 किलोमीटर पैदल चल कर पठानकोट पहुंचे यात्री

मणिमहेश यात्रा के दौरान मूसलाधार बारिश के कारण भरमौर में फंसे पठानकोट के श्रद्धालु रविवार को सकुशल घर पहुंच गए हैं।

Chamba: 3 दिन में रैस्क्यू किए 12,000 श्रद्धालु, डलझील मार्ग पर अब भी फंसे हैं 400 लोग

भरमौर व आसपास के क्षेत्रों में फंसे श्रद्धालुओं को रैस्क्यू करने का अभियान लगातार जारी है। पिछले 3 दिन में जिले से करीब 12,000 श्रद्धालुओं को रैस्क्यू कर लिया गया है।

Himachal: कैग रिपोर्ट... अगले 10 वर्ष में सरकार को लौटाना होगा 21,419.89 करोड़ कर्ज

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालात को लेकर गंभीर चिंता जताई है। प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज के कारण अगले 10 वर्ष में राज्य को 21,419.89 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाना होगा।

Shimla: भारी बारिश से 4 नैशनल हाईवे और 662 सड़कें बंद, पेयजल योजनाएं ठप्प

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक 4 नैशनल हाईवे और 662 सड़कें बंद हो चुकी हैं। अकेले चम्बा में 253, मंडी में 203, कुल्लू में 175, कांगड़ा में 61, शिमला में 69, सोलन में 30 और ऊना में 22 सड़कें बंद हैं। कुल्लू के दो और मंडी व सिरमौर के एक-एक नैशनल हाईवे पूरी तरह ठप्प हैं।

Shimla: विधानसभा में सोमवार को फिर सुनाई देगी प्राकृतिक आपदा की गूंज

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज फिर से प्राकृतिक आपदा की गूंज सुनाई देगी। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में दरम्याना से भारी वर्षा हो रही है। इससे चम्बा, कुल्लू और मंडी जिला के अलावा प्रदेश के अधिकांश स्थानों से भारी नुक्सान होने की सूचना है।

Shimla: मणिमहेश यात्रा के कुप्रबंधन को सरकार व प्रशासन छिपा रहा : जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मणिमहेश यात्रा के कुप्रबंधन को सरकार और प्रशासन छिपा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा से लौटे श्रद्धालु सरकार की पोल खोल रहे हैं।

Shimla: टैक्नोमैक बैंक घोटाले में ED की ओडिशा में दबिश, लग्जरी गाड़ियों सहित कैश व ज्वैलरी जब्त

क्नोमैक बैंक घोटाले के मामले में ईडी शिमला की टीम ने ओडिशा में छापामारी करते हुए यहां कई लग्जरी वाहनों को इंपाऊंड किया है। करोड़ों के बैंक धोखाधड़ी मामले की मनी लांड्रिंग जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिमला की टीम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ठिकानों पर छापेमारी की।