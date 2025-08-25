Main Menu

मणिमहेश यात्रा पर आगामी आदेशाें तक रोक, पेखुबेला सोलर प्रोजैक्ट काे लेकर CM सुक्खू की भाजपा काे चुनाैती, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 25 Aug, 2025 11:23 PM

himachal top 10 news

राज्य के 7 जिलों में 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आगामी आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को चुनौती दी है कि यदि ऊना जिले के...

हिमाचल डैस्क: राज्य के 7 जिलों में 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आगामी आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को चुनौती दी है कि यदि ऊना जिले के पेखुबेला सोलर पावर प्रोजैक्ट में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो वह इसकी शिकायत ईडी और सीबीआई के पास करें। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए दशहरा समिति द्वारा 332 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। भाखड़ा बांध का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने से मात्र 11 फुट दूर है। भूस्खलन के कारण बाधित चंडीगढ़-मनाली फोरलेन में अढ़ाई हजार से अधिक वाहन फंस गए हैं। बांध में पानी का स्तर 1386 फुट तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से करीब 4 फुट नीचे है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की चंडीगढ़ से ऊना आ रही बस के चालक-परिचालक से गाड़ी में सवार लोगों द्वारा गंगूवाल (पंजाब) में मारपीट करने का मामला सामने आया है। दाड़लाघाट के गांव छामला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सीमेंट से भरे  ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हाेने से चालक की मौके पर ही जान चली गई। 

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

हिमाचल के इन जिलों में कल नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, जानें पूरी लिस्ट
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दाैर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल भी राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के मद्देनजर राज्य के 7 जिलों में 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

खराब माैसम के चलते मणिमहेश यात्रा पर आगामी आदेशाें तक लगी रोक, प्रशासन ने शिव भक्तों की ये अपील
पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आगामी आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। खराब मौसम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया है कि जो यात्री जहां हैं वहीं रहें। 

सीएम सुक्खू की भाजपा काे चुनाैती, कहा-पेखुबेला सोलर प्रोजैक्ट में भ्रष्टाचार हुआ तो ED के पास करें शिकायत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को चुनौती दी है कि यदि ऊना जिले के पेखुबेला सोलर पावर प्रोजैक्ट में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो वह इसकी शिकायत ईडी और सीबीआई के पास करें। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नियम 63 के तहत भाजपा के बिक्रम ठाकुर की ओर से लाई गई चर्चा के जवाब में कहा कि यह प्रोजैक्ट अत्यधिक बारिश के कारण पानी भर जाने के चलते बंद किया गया है। 

International Kullu Dussehra: 332 देवी-देवताओं को भेजे निमंत्रण, उत्सव की तैयारियां शुरू
अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए दशहरा समिति द्वारा 332 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। 2 से 8 अक्तूबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्सव में बिना निमंत्रण के भी कई देवी-देवता आते हैं, उनका भी प्रशासन स्वागत करेगा और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया जाएगा। 

भाखड़ा बांध का जलस्तर अधिकतम स्तर से मात्र 11 फुट दूर, फ्लड गेट खाेले
प्रदेशभर में जोरदार बारिश से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं भाखड़ा बांध भी पानी से लबालब भर चुका है। भाखड़ा बांध का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने से मात्र 11 फुट दूर है। एशिया के सबसे बड़े बांधों में शामिल भाखड़ा बांध में अधिकतम जलस्तर की क्षमता 1680 फुट है। सोमवार को भाखड़ा बांध का जलस्तर 1668.57 फुट दर्ज किया गया है।

चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर भूस्खलन से यातायात बंद, अढ़ाई हजार से अधिक वाहन फंसे
भूस्खलन के कारण बाधित चंडीगढ़-मनाली फोरलेन में अढ़ाई हजार से अधिक वाहन फंस गए हैं। झलोगी और दवाड़ा के पास भूस्खलन के चलते चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। रविवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक यह मार्ग पूरी तरह से बंद रहा।

पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फुट नीचे, अगले 18 घंटे बेहद अहम!
पौंग बांध का जलस्तर इन दिनों लगातार बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, बांध में पानी का स्तर 1386 फुट तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से करीब 4 फुट नीचे है। लगातार हो रही बारिश के कारण बांध में पानी की आमद भी बढ़ गई है। फिलहाल बांध में 1.25 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा है, जिससे जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है।

स्कूल की दीवारें तोड़कर कमरे में घुसा मलबा, शिक्षकों ने भागकर बचाई जान
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां बारिश से नुकसान न हुआ हो। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में रहना पड़ रहा है। 

चंडीगढ़ से ऊना आ रही HRTC बस के चालक-परिचालक से गाड़ी सवाराें ने की मारपीट, जानें क्या है पूरा मामला
हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की चंडीगढ़ से ऊना आ रही बस के चालक-परिचालक से गाड़ी में सवार लोगों द्वारा गंगूवाल (पंजाब) में मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की इस घटना में एचआरटीसी के चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए आनंदपुर साहिब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 

दाड़लाघाट में नैशनल हाईवे-22 पर सीमैंट से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत
हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट इलाके में एक दुखद हादसा हुआ है। गांव छामला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सीमेंट से भरा एक ट्रक (एचपी63-4036) अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक के चालक की मौके पर ही जान चली गई। 

