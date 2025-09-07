Shimla: सुपर स्पैशलिटी चमियाणा के बाद अब TMC में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी

रोबोटिक सर्जरी में हिमाचल में नया अध्याय लिखने के बाद सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में जहां मरीज इस सर्जरी का लाभ उठा चुके हैं, वहीं प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है।

शिमला (संतोष): रोबोटिक सर्जरी में हिमाचल में नया अध्याय लिखने के बाद सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में जहां मरीज इस सर्जरी का लाभ उठा चुके हैं, वहीं प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब टीएमसी यानि टांडा मैडीकल कालेज भी इस सुविधा से जुड़ने वाला है। यहां पर रोबोटिक मशीन स्थापित करने का कार्य चला हुआ है और डाक्टरों को भी ट्रेनिंग दे दी गई है। संभवत: 2 सप्ताह में यह मशीन यहां कार्य करना आरंभ कर देगी। सुपर स्पैशलिटी चमियाणा में 4 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है और अभी तक चारों मरीज स्वस्थ हैं। सरकार का दावा है कि टांडा के बाद मैडीकल कॉलेज नेरचौक व हमीरपुर में भी लोगों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

टांडा में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ करने के लिए सरकार बाहरी राज्य से भी सर्जन को हायर कर सकती है, क्योंकि जब चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई थी तो दिल्ली से सर्जन को हायर किया गया था। हालांकि अब चमियाणा के अपने डाक्टर भी रोबोटिक सर्जरी करने को तैयार हैं। इन डॉक्टरों को भी पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है। अब यह डाक्टर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी टांडा में पहली सर्जरी करने के लिए बाहर से भी डॉक्टर को हायर किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है।

टांडा मैडीकल कालेज के प्राचार्य डा. मिलाप शर्मा ने कहा कि टांडा अस्पताल में रोबोटिक मशीन को खरीद लिया गया है। मशीन स्थापित करने का कार्य चला हुआ है। डाक्टर को ट्रेनिंग भी दी गई है। शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होगी। 2 सप्ताह में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान करने के लिए टांडा अस्पताल प्रशासन तैयार है।

स्वास्थ्य मंत्री डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि सरकार शीघ्र ही टांडा मैडीकल कालेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करेगी। इसे लेकर प्रोसैस चला हुआ है। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, ताकि प्रदेश के मरीजों को उपचार करवाने बाहरी राज्यों में न जाना पड़े। इससे पहले चमियाणा में हमने रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की थी। मरीजों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा।