हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला! 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, दो दिन रहेगा अंधड़ व बिजली गिरने का यैलाे अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Sep, 2025 10:24 PM

himachal top 10 news

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस फैसले में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान...

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस फैसले में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। वहीं आज व कल यानी 4 और 5 सितम्बर को प्रदेश में अंधड़ चलने और आसमानी बिजली गिरने का यैलो अलर्ट रहेगा।

 

सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला! 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस फैसले में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

Weather Update: हिमाचल में दो दिन रहेगा अंधड़ व बिजली गिरने का यैलाे अलर्ट
हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। वहीं आज व कल यानी 4 और 5 सितम्बर को प्रदेश में अंधड़ चलने और आसमानी बिजली गिरने का यैलो अलर्ट रहेगा।

Shimla: मणिमहेश में फंसे 700 श्रद्धालुओं को वीरवार को सुरक्षित निकाले जाने की संभावना : सुक्खू
राज्य सरकार की तरफ से मणिमहेश यात्रा में फंसे करीब 700 श्रद्धालुओं को मौसम अनुकूल होने पर वीरवार को एयरफोर्स हैलीकॉप्टर एमआई-17 की सहायता से सुरक्षित निकाले जाने की संभावना है। सभी यात्री सुरक्षित हैं तथा सरकार की तरफ से उनके खाने एवं ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है।

Chamba: मौसम साफ होते ही भरमौर से शुरू हुई हवाई उड़ानें, 90 लोग पहुंचाए चम्बा
मौसम साफ होते ही भरमौर से चम्बा व अन्य क्षेत्रों के लिए हवाई उड़ानें शुरू हो गई हैं। बुधवार को कुल 16 उड़ानें हुईं। इसमें 90 लोगों को जिला मुख्यालय चम्बा पहुंचाया गया।

Shimla: लॉ यूनिवर्सिटी घंडल के सुरक्षा कर्मियों को हटाने के आदेश रद्द
प्रदेश हाईकोर्ट ने नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल द्वारा नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 6 सुरक्षा कर्मियों की याचिकाओं को स्वीकारते हुए उन्हें सुरक्षा गार्ड के पदों से मौखिक रूप से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है।

Shimla: प्रदेश मेें बारिश और बाढ़ से 743 स्कूल और कालेज प्रभावित, 50 करोड़ का अनुमानित नुक्सान
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को उच्च और स्कूल शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है।

Himachal: प्रदेश में एक कालेज प्रिंसीपल और 5 प्रोफैसर को मिलेगा स्टेट टीचर अवार्ड
प्रदेश में इस बार कालेज के एक प्रिंसीपल और 5 प्रोफैसर को स्टेट टीचर अवार्ड मिलेगा। शिक्षा सचिव की ओर से कालेज के शिक्षकों के नाम जारी कर दिए गए हैं।

Bilaspur: राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी, बेटे ने दी मुखाग्नि
हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आईडी भंडारी का आज उनके पैतृक गांव मझासु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया था।

Himachal: अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में लिया आपदा से नुक्सान जायजा, प्रशासन-NHAI काे लगाई फटकार, सरकार काे भी घेरा
सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने एकदिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान विधायक त्रिलोक जम्वाल व विधायक रणधीर शर्मा के साथ कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन सड़क का निरीक्षण किया। अनुराग ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के बलोही व मल्यावर के गांवों का भी निरीक्षण कर आपदा से हुए नुक्सान तथा राहत कार्यों का जायजा लिया।

Kangra: पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर, लाेगाें से सतर्क रहने की अपील
पौंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल यह 1394.5 फुट पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर है। बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को अब 1 लाख क्यूसिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

