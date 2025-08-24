Main Menu

  प्रदेश में 6 दिन रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, 4 जिलों में बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

प्रदेश में 6 दिन रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, 4 जिलों में बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

24 Aug, 2025 11:13 PM

himachal top 10 news

हिमाचल डैस्क: आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे नुक्सान भी बढ़ता ही जा रहा है। जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के तहत बरशौणा नाला में फ्लैश फ्लड आ गया। मलबा खेतों में पहुंच गया और फसलों को नुक्सान हुआ। जिला कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग द्वारा 25 अगस्त के लिए जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष, हेमराज बैरवा ने जिला कांगड़ा के सभी सरकारी, निजी शैक्षणिक, तकनीकी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है।

 

Weather Update: डल्हौजी में फटा बादल...कुल्लू में आई बाढ़, 6 दिन रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट
प्रदेश के इन चार जिलों में बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान
जिला कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग द्वारा 25 अगस्त के लिए जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष, हेमराज बैरवा ने जिला कांगड़ा के सभी सरकारी, निजी शैक्षणिक, तकनीकी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है।

कांगड़ा की अनदेखी पर सुक्खू सरकार की घेराबंदी करेगी भाजपा : कपूर
भाजपा के नवनियुक्त मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय परिषद सदस्य त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार सूबे के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की जमकर अनदेखी कर रही है।

भारी बारिश का कहर: 100 घर जलमग्न...120 दुकानों में घुसा 5-5 फुट पानी, 13 लोग किए रैस्क्यू
कांगड़ा जिला केउपमंडल इंदौरा में रविवार काे भारी बारिश ने कहर बरपाया। यहां इंदौरा-बडूखर, इंदौरा-गंगथ और इंदौरा-रैहन मार्ग पर पेड़ गिरने और कुछ स्थानों पर भूस्खलन होने से मार्ग 2 से 3 घंटों के लिए बाधित रहे तो वहीं 40 के करीब गांवों की विद्युत सेवा ठप्प हो गई।

गजब! न गाड़ी घर से निकली, न सफर हुआ… फिर भी कट गया टोल
टोल बैरियर पार करने पर तो टोल देना पड़ता है और यह फास्ट टैग से ऑटोमैटिक कट जाता है, लेकिन जब गाड़ी गैराज से बाहर ही न निकले तब भी टोल कटने लगा है। ऐसा ही एक मामला सोलन में रविवार को सामने आया है।

हिमाचल के पहाड़ों में हिमपात, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का अहसास
ऊंची चोटियों पर अगस्त माह के अंतिम पखवाड़े में ही ठंड ने दस्तक दे दी है। 14,000 फुट से ऊंची पहाड़ियों में रविवार को बर्फ के फाहे गिरे हैं। चोटियों पर बर्फबारी और लाहौल व मनाली घाटी में बारिश हुई है, जिससे मौसम ठंडा हो गया।

Kangra: 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने से माैत, 5 साल पहले हुई थी शादी
गग्गल पुलिस थाना के अंतर्गत 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई।

Una: पक्की नौकरी देने वाले पशु मित्र और वन मित्र लगाकर बेरोजगारों से कर रहे मजाक : बिंदल
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में गरीब त्रस्त हैं और प्रदेश की सरकार मस्त है। ऊना में रविवार को भाजपा विधायक सतपाल सत्ती व अन्य पार्टी नेताओं के साथ पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है, लेकिन सरकार कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है।

Shimla: 2 दिन के अवकाश के बाद फिर शुरू होगा मानसून सत्र
विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से शुरू होगा। विधानसभा दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान रोजगार, पार्किंग, करुणामूलक आधार पर नौकरी व सड़कों जैसे मुद्दे उठ सकेंगे।

Himachal: डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने किया बेटी की शादी का ऐलान, डॉ. आस्था बनेंगी IAS अफसर की दुल्हन
हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी एक खुशी की खबर सामने आई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक पिता के तौर पर अपने जीवन के सबसे सुखद पलों में से एक को जनता के साथ सांझा किया है।

Kangra: पंजाब रोडवेज की बस और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर, मिक्सर मशीन सड़क पर पलटी
राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलवां के ठाकुरद्वारा मोड़ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। रविवार काे यही मोड़ एक बार फिर हादसे का गवाह बना है।

