Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: कनाडा में डरोह के 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध मौत

Kangra: कनाडा में डरोह के 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Sep, 2025 07:44 PM

daroh youth canada death

कनाडा में 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध हालात में मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उप मण्डल पालमपुर की ग्राम पंचायत डरोह के साथ लगते गांव देवी के निवासी आशीष चौधरी की कनाडा में मौत हो गई है।

डरोह (अजय): कनाडा में 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध हालात में मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उप मण्डल पालमपुर की ग्राम पंचायत डरोह के साथ लगते गांव देवी के निवासी आशीष चौधरी की कनाडा में मौत हो गई है। आशीष करीब एक वर्ष से स्टडी वीजा पर कनाडा में पढ़ाई कर रह रहा था। बीते 2 महीने पहले ही आशीष की पढ़ाई पूरी हुई थी और वहीं नौकरी करने लगा था, साथ ही उसने वीजा बढ़ाने का भी आवेदन किया हुआ था। बीते बुधवार को आशीष की माता चंपा राणी से फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। बुधवार के बाद आशीष से परिवार का कोई संपर्क नहीं हो पाया। शनिवार सुबह ही कनाडा से आए एक फोन ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। फोन पर आशीष की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जानकारी के अनुसार आशीष से कोई संपर्क नहीं होने के बाद जब उसका दोस्त जो कनाडा मे ही जॉब करता है उसके कमरे में जाता है तो उसका कमरा अंदर से बन्द नजर आता है। आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचित किया गया उसके बाद पुलिस द्वारा दरवाजा खोला तो अंदर आशीष का शव बैड पर पड़ा था। जिसके बाद आशीष के परिवार से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी गई। कनाडा पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, वहीं मृतक के शव को भी घर लाने के लिए कनाडा एम्बैसी से परिवार लगातार संपर्क में है।

 

 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!