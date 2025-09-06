Kangra: कनाडा में डरोह के 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध मौत

कनाडा में 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध हालात में मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उप मण्डल पालमपुर की ग्राम पंचायत डरोह के साथ लगते गांव देवी के निवासी आशीष चौधरी की कनाडा में मौत हो गई है।

डरोह (अजय): कनाडा में 30 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध हालात में मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उप मण्डल पालमपुर की ग्राम पंचायत डरोह के साथ लगते गांव देवी के निवासी आशीष चौधरी की कनाडा में मौत हो गई है। आशीष करीब एक वर्ष से स्टडी वीजा पर कनाडा में पढ़ाई कर रह रहा था। बीते 2 महीने पहले ही आशीष की पढ़ाई पूरी हुई थी और वहीं नौकरी करने लगा था, साथ ही उसने वीजा बढ़ाने का भी आवेदन किया हुआ था। बीते बुधवार को आशीष की माता चंपा राणी से फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। बुधवार के बाद आशीष से परिवार का कोई संपर्क नहीं हो पाया। शनिवार सुबह ही कनाडा से आए एक फोन ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। फोन पर आशीष की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जानकारी के अनुसार आशीष से कोई संपर्क नहीं होने के बाद जब उसका दोस्त जो कनाडा मे ही जॉब करता है उसके कमरे में जाता है तो उसका कमरा अंदर से बन्द नजर आता है। आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचित किया गया उसके बाद पुलिस द्वारा दरवाजा खोला तो अंदर आशीष का शव बैड पर पड़ा था। जिसके बाद आशीष के परिवार से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी गई। कनाडा पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, वहीं मृतक के शव को भी घर लाने के लिए कनाडा एम्बैसी से परिवार लगातार संपर्क में है।