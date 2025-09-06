Kangra: पौंग बांध के जलस्तर में आई गिरावट, गेट खुले रहेंगे

हिमाचल प्रदेश का पौंग बांध (महाराणा प्रताप सागर) शनिवार शाम तक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सुबह 09.00 बजे जलस्तर 1394.52 फुट दर्ज किया गया था, जबकि शाम 06.00 बजे तक यह घटकर 1393.92 फुट रह गया।

फतेहपुर (अजय): हिमाचल प्रदेश का पौंग बांध (महाराणा प्रताप सागर) शनिवार शाम तक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सुबह 09.00 बजे जलस्तर 1394.52 फुट दर्ज किया गया था, जबकि शाम 06.00 बजे तक यह घटकर 1393.92 फुट रह गया। यानी 9 घंटे में जलस्तर में लगभग 0.60 फुट की गिरावट आई है। शनिवार शाम बांध में पानी का इनफ्लो 54,695 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि कुल डिस्चार्ज 99,889 क्यूसेक रहा। बीबीएमबी अधिकारियों का कहना है कि बांध के जलस्तर को 1389 फुट से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है और जब तक यह स्तर हासिल नहीं होता, गेट खुले रहेंगे।