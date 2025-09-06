Main Menu

Shimla: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी चम्बा के लिए भेजेंगे राहत सामग्री

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Sep, 2025 10:11 PM

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 सितम्बर रविवार को भाजपा कार्यालय पंचकुला से हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित जिला चंबा के लिए राहत सामग्री की खेप भेजेंगे।

शिमला (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 सितम्बर रविवार को भाजपा कार्यालय पंचकुला से हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित जिला चंबा के लिए राहत सामग्री की खेप भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने यहां जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राहत सामग्री में 500 तिरपाल, 100 क्विंटल चावल, 500 गद्दे, 50 क्विंटल आटा, 500 कंबल, 10 क्विंटल दाल, 1,000 बोतल तेल, मसाले, हल्दी व नमक सहित अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि आपदा से हुए नुक्सान का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल का गठन किया गया है। ये दल मौके पर जाकर स्थिति और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों का आकलन करेंगे। प्रदेश में पहले भी 1 केंद्रीय दल और 1 बहु-क्षेत्रीय दल नुक्सान का जायजा ले चुका है। दलों में कृषि, जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन और राजमार्ग व ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

