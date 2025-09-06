Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे ऊना में वर्चस्व की जंग, कहीं सक्रिय तो नहीं हो रहे गैंगस्टर

Shimla: पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे ऊना में वर्चस्व की जंग, कहीं सक्रिय तो नहीं हो रहे गैंगस्टर

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Sep, 2025 10:15 PM

shimla neighbouring state gangster active

पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वर्चस्व की जंग और अपना बोलबाला कायम रखने को लेकर एक गैंग से जुड़े गग्गी उर्फ राकेश कुमार की दूसरे गैंग के लोगों के शूटरों द्वारा निर्मम हत्या करवाने के पीछे कहीं गैंगस्टर तो सक्रिय नहीं हो गए...

शिमला (संतोष): पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वर्चस्व की जंग और अपना बोलबाला कायम रखने को लेकर एक गैंग से जुड़े गग्गी उर्फ राकेश कुमार की दूसरे गैंग के लोगों के शूटरों द्वारा निर्मम हत्या करवाने के पीछे कहीं गैंगस्टर तो सक्रिय नहीं हो गए हैं। क्योंकि बताया जाता है कि गग्गी की हत्या में राजीव कौशल का नाम सामने आया है, जो रवि बलाचौरिया गैंग से जुड़ा हुआ है, जबकि गग्गी उसके दुश्मन गैंग बब्बी राणा का साथी था।

दो गैंग की वर्चस्व की जंग में शूटरों ने गग्गी को गोलियों से भून डाला, जिसके शूटर को पंजाब पुलिस ने खरड़ (मोहाली) से गिरफ्तार कर आरोपी विपिन से पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि उसका दूसरा साथी के विदेश भागने का अनुमान है। ऐसे में क्यास लगा जा रहे हैं कि ऊना में गैंगवार और गैंगस्टर अपनी जमीन पक्की करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनका एकतरफा कब्जा हो सके। ऐसे में देखना यह है कि क्या अब ऊना भी गैंगस्टरों, माफियाओं और फिरौती गिरोह की गिरफ्त में होगा?

यह बड़ा सवाल इसलिए भी अब उत्पन्न हुआ है, क्योंकि 27 जुलाई को ऊना के निकट नैशनल हाईवे 503 पर बसाल में एक युवक का सनसनीखेज मर्डर हुआ था। एक महीने की मशक्कत के बाद पुलिस के सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ऊना पुलिस इस मर्डर की जांच कर ही रही थी कि इसी दौरान पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने होशियारपुर के एक युवक शूटर को पकड़ा और खरड़ थाना में एफआईआर दर्ज की। इस शूटर से एक पिस्तौल, 3 जिंदा राऊंड भी पकड़े।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह शूटर ऊना के निकट अरनियाला के उस 27 वर्षीय युवक के मर्डर में मुख्य शूटर था, जिसने अंधाधुंध गोलियां चलाकर दिन दिहाड़े मर्डर किया था। इस मर्डर में 2 युवकों की भूमिका सामने आई थी जो बाइक पर आए थे। रैकी की थी और फरार हो गए थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि मुख्य शूटर आरोपी विपिन कुमार को राजीव कौशल ने ही पिस्तौल, कारतूस और नकदी उपलब्ध करवाई थी, जबकि हत्या में इस्तेमाल बाइक अलग से उपलब्ध करवाई गई थी।

और ये भी पढ़े

शूटरों को डायरैक्शन देने वाला गैंगस्टर ऊना का
जबकि एक शूटर एजीएफटी ने पकड़ा तो पुलिस भी चौंक गई कि इन शूटरों को डायरैक्शन देने वाला गैंगस्टर ऊना का है और वह वर्ष 2013 में औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर में एक मर्डर में गिरफ्तार हुआ है। देहलां के राजीव कौशल पर गत 12 वर्षों के दौरान मर्डर, फिरौती, धमकियां देने सहित कई संगीन अपराध दर्ज हैं और मौजूदा समय में पंजाब पुलिस की एक जेल में है। पुलिस को इनपुट मिले थे कि कौशल जेल से फिरौती का खेल खेल रहा है।

इसी को लेकर हिमाचल पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उस जेल में भी छापा मारा जहां पर यह कौशल मौजूद था। इससे पहले कि जेल में मौजूद इस गैंगस्टर से मोबाइल फोन या कोई उपकरण पकड़े जाते रहस्यमय ढंग से यह उपकरण गायब हो गए। अब जबकि शूटर ने पुलिस के समक्ष खुलासा किया है तो पुलिस गैंगस्टर को ऊना लेकर आई है और पूछताछ चल रही है।

जेलों से माॅडर्न तकनीक का प्रयोग कर मांगी जाती थी फिरौतियां
पूछताछ के दौरान पुलिस को भी कई सनसनीखेज खुलासों की जानकारी मिली है, जिससे जांच अधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं। दरअसल, ऊना हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जहां पर एक साथ कई गैंगस्टर सक्रिय हैं। इनका कारोबार यहां फिरौतियों से चलता है। जांच टीम के एक अधिकारी ने माना कि गैंगस्टर ने शराब, खनन और कुछ बड़े व्यापारियों से फिरौतियां ली थीं। इसके लिए जेलों से ही नैट के जरिए विदेशी नम्बरों के जरिए माॅडर्न तकनीक का प्रयोग करते हुए फिरौतियां मांगी जाती थीं और धमकाया जाता था। यह मामला ऊना में कुछ माह पहले भी गर्म हुआ था और इसी गैंगस्टर को पुलिस ऊना लाई थी, लेकिन बाद में जांच को दिशा नहीं दी गई। यदि उसी समय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की होती तो यह मर्डर न होता।

यदि जेल के भीतर मोबाइल या उपकरण पकड़े तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
जांच में यह भी पता चला है कि जिस युवक की हत्या की गई वह एक नई गैंग से भी जुड़ने लगा था और इनके इशारे पर काम नहीं कर रहा था। अभी कुछ शूटरों को पकड़ा जाना है। कुछ गैंगस्टर और भी लाए जाने हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जेलों में चोरी छिपे फोन का खेल चल रहा है? जेल अथाॅरिटी इसलिए मामलों को छुपा रही है कि यदि जेल के भीतर मोबाइल या कोई उपकरण पकड़ा गया तो कार्रवाई अधिकारियों पर होगी। अब इस मामले में स्पैशल इन्वैस्टीगेशन टीम के सामने भी कई चुनौतियां हैं और केस की कड़ियों को सुलझाना भी काफी मुश्किल हो रहा है।

गैंगस्टरों की बात नोटिस में नहीं, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है आरोपी, हो रही कड़ी पूछताछ : तिवारी
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि हिमाचल में गैंगस्टरों के फैलने का मामला नोटिस में नहीं है। हां, ऊना में हुए मामले में पंजाब पुलिस के सहयोग से एक शूटर पकड़ा गया है, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर हिमाचल लाया है। पूछताछ में उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। यदि गैंगस्टर होने की कोई बात सामने आती है तो निश्चित रूप से पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी, क्योंकि देवभूमि में इस प्रकार के कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं होंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!