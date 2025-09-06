Main Menu

Shimla: नियुक्ति का इंतजार कर रही आईपीएस को दी पोस्टिंग, 12 एचपीएस बदले

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Sep, 2025 10:01 PM

राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने नियुक्ति का इंतजार कर रही एक आईपीएस को पोस्टिंग दे दी है, जबकि 12 एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं।

शिमला (संतोष): राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने नियुक्ति का इंतजार कर रही एक आईपीएस को पोस्टिंग दे दी है, जबकि 12 एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सरकार ने वर्ष 2022 बैच की आईपीएस एवं नियुक्ति का इंतजार कर रहीं शुमेला चौधरी को एसडीपीओ देहरा कांगड़ा लगाया है।

ये एचपीएस बदले
2010 बैच के एचपीएस एवं एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल को एएसपी चम्बा, इसी बैच के एएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला दिनेश शर्मा को एएसपी थर्ड बटालियन पंडोह, एसडीपीओ डल्हौजी हेमंत कुमार को डीएसपी रिजर्व बटालियन सकोह, खजाना राम को डीएसपी एसडीआरएफ मंडी, चंद्रपाल सिंह को एसडीपीओ नूरपूर, विक्रम चौहान को डीएसपी इंटैलीजैंस सीआईडी शिमला, विशाल वर्मा को एसडीपीओ घुमारवीं, चमन लाल को डीएसपी रिजर्व बटालियान जंगलबैरी हमीरपुर, नवीन झालटा को डीएसपी स्टेट विजीलैंस शिमला, अनिल कुमार को डीएसपी रिजर्व बटालियन बनगढ़ ऊना, मयंक शर्मा को एसडीपीओ डल्हौजी और उमेश्वर राणा को डीएसपी किन्नौर लगाया है।

