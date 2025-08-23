अडानी समूह हिमाचल के केंद्रों पर शुरू करने जा रहा सेब की खरीद, प्रदेश में 3 दिन रहेगा बारिश का यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Main Menu

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 10:29 PM

himachal top 10 news

हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड 3 सैंटरों पर रविवार से तथा शेष पर सोमवार से सेब की खरीद शुरू करेगा। समूह रोहड़ू, रामपुर व टुटू पानी में रविवार से तथा सैंज व जरोल टिक्कर में 25 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करने जा रहा है।

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड 3 सैंटरों पर रविवार से तथा शेष पर सोमवार से सेब की खरीद शुरू करेगा। समूह रोहड़ू, रामपुर व टुटू पानी में रविवार से तथा सैंज व जरोल टिक्कर में 25 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करने जा रहा है। राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे नुक्सान भी हो रहा है। शुक्रवार की रात्रि को मंडी जिला के बालीचौकी में चार मंजिला मकान जमींदोज हो गया है।

 

Shimla: अडानी समूह हिमाचल के इन केंद्रों पर शुरू करेगा सेब की खरीद
Weather Update: हिमाचल में बारिश का कहर जारी, तीन दिन रहेगा यैलो अलर्ट
राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे नुक्सान भी हो रहा है। शुक्रवार की रात्रि को मंडी जिला के बालीचौकी में चार मंजिला मकान जमींदोज हो गया है।

Shimla: पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन का शैड्यूल जारी
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में स्पैशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन का शैड्यूल जारी कर दिया है।

हिमाचल में 33 हजार अध्यापकों को मिलेगा आधुनिक कक्षा मूल्यांकन का प्रशिक्षण
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम की शुरूआत की है।

Shimla: एचपीयू व एसपीयू के अधीन बीएड कालेजों की सीटें भरने के लिए होगा कॉमन एंट्रैंस टैस्ट
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (एसपीयू) मंंडी के अधीन बीएड कालेजों की सीटों को भरने के लिए अगले सत्र यानी वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन एंट्रैंस टैस्ट होगा।

Chamba: सुंदरासी में भारी बारिश से रास्ते पर आया मलबा, मणिमहेश यात्रा पर रोक
श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान शनिवार देर शाम सुंदरासी में भारी बारिश से हुए भूस्खलन से मलबा रास्ते पर आ गया। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है।

Chamba: अचानक रावी में गिरी बाइक, मणिमहेश यात्री की मौत
पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर लूणा के समीप एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा सवार सड़क पर ही गिर गया।

Himachal: सीएम सुक्खू बाेले-हाईकमान जिसे मर्जी बनाए अध्यक्ष, मेरे लिए सब बराबर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान जिसे मर्जी अध्यक्ष बनाए, उनके लिए सब बराबर है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विशेष गुट नहीं रहा है और सभी कांग्रेस विचारधारा के साथ चल रहे हैं।

तेज रफ्तार का कहर: टोल प्लाजा पर खड़े 3 वाहनों को कैंटर ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे सवार
कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के गरामौड़ा टोल प्लाजा पर बिलासपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने टोल प्लाजा पर टोल कटवाने लाइन में खड़े 3 वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सभी वाहनों में सवार लोग बाल-बाल बच गए, हालांकि कुछेक सवारों को मामूली चोटें आई हैं।

