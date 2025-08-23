अडानी समूह हिमाचल के केंद्रों पर शुरू करने जा रहा सेब की खरीद, प्रदेश में 3 दिन रहेगा बारिश का यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 10:29 PM



A-

A+

हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड 3 सैंटरों पर रविवार से तथा शेष पर सोमवार से सेब की खरीद शुरू करेगा। समूह रोहड़ू, रामपुर व टुटू पानी में रविवार से तथा सैंज व जरोल टिक्कर में 25 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करने जा रहा है।