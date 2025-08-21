Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • विधानसभा में कर्मचारियों के डीए पर हंगामा, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने विधायकों के खिलाफ किया प्रदर्शन, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

विधानसभा में कर्मचारियों के डीए पर हंगामा, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने विधायकों के खिलाफ किया प्रदर्शन, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 21 Aug, 2025 11:20 PM

himachal top 10 news

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। विधानसभा में गुरुवार को कर्मचारियों के लंबित डीए को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल तीन दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंच चुकी हैं। जिला मैजिस्ट्रेट...

हिमाचल डैस्क: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। विधानसभा में गुरुवार को कर्मचारियों के लंबित डीए को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल तीन दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंच चुकी हैं। जिला मैजिस्ट्रेट बिलासपुर राहुल कुमार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत टोल वसूली पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद वीरवार को गरामोड़ा और बलोह टोल प्लाजा में टोल वसूला गया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने सोलन में हाथ में कटोरा लेकर विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किरतपुर-मनाली फोरलेन पर बिलासपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में एक सरिया फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई।

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

सावधान! हिमाचल में आफत बनकर आ सकती है भारी बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी 
हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज मिलाजुला है। आज, यानी वीरवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है।

कर्मचारियों के डीए पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने नारेबाजी के बाद सदन से किया वाकआऊट
विधानसभा में गुरुवार को कर्मचारियों के लंबित डीए को लेकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से नाराज विपक्ष के विधायकों ने बैल में आकर नारेबाजी की, फिर सदन से बाहर चले गए। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने मामले पर सवाल पूछा था लेकिन सरकार की ओर से मिले जवाब से विपक्ष असंतुष्ट दिखाई दिया। 

और ये भी पढ़े

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल पहुंचीं शिमला, कल से शुरू हाेगा बैठकों और संवाद का दाैर
शिमला में कांग्रेस की बड़ी हलचल शुरू हो गई है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल तीन दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंच चुकी हैं। उनके आगमन पर हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। 

राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हाथ में कटोरा लेकर विधायकों के लिए एकत्रित किया चंदा, जानें क्या है वजह
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने सोलन में हाथ में कटोरा लेकर विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्त्ताओं ने मालरोड पर प्रदर्शन के माध्यम से विधायकों के लिए दुकानों में जाकर पैसे एकत्रित किए। इस दौरान सरकार व विपक्ष दोनों के खिलाफ नारेबाजी की गई।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर टोल वसूली को लेकर हंगामा, प्रशासन-एनएचएआई आमने-सामने
जिला मैजिस्ट्रेट बिलासपुर राहुल कुमार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत टोल वसूली पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद वीरवार को गरामोड़ा और बलोह टोल प्लाजा में टोल वसूला गया। इससे वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच जमकर बहस हुई और बलोह में फोरलेन करीब दो घंटे तक जाम रहा।

कलियुगी बेटे ने पहले मां पर बरसाए मुक्के, फिर रस्सी से गला घोंटकर छीन ली सांसें
पुलिस थाना पच्छाद के एसएचओ जय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब क्राइम सीन रिक्रिएट कर जयमंती मर्डर केस की परत-दर-परत खोलीं, तो सामने आया कि किस कद्र कलियुगी बेटे ने अपनी मां के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर उसे हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया।

मणिमहेश यात्रा: मौसम हुआ साफ, शिव भक्ताें काे लेकर हैलीकाॅप्टरों ने भरी उड़ानें
उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू हाेने के बाद लंबे समय के बाद वीरवार को धूप खिलने से लोगों व श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। विशेषकर मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले उन श्रद्धालुओं ने जिन्होंने हैलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करने की टिकटें बुक करवा रखी थीं। 
बिलासपुर में दर्दनाक हादसा: फोरलेन पर टेंपो-स्कूटी की भीषण टक्कर, दो की मौत
किरतपुर-मनाली फोरलेन पर बिलासपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना बिलासपुर के गरामोड़ा में हुई, जहां एक टेंपो और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी में तुरंत आग लग गई और टेंपो भी पलट गया।

कालाअंब में सरिया फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की जलकर दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर घायल
सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आज सुबह एक सरिया फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। 

भयानक हादसा: बस की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति घायल
सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर-घुमारवीं सड़क पर बध्यात में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार औहर निवासी महेंद्र पाल अपनी पत्नी जमना देवी के साथ स्कूटी पर बिलासपुर की ओर आ रहे थे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!