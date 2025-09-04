Hamirpur: सांसद अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा-आपदा में झूठ बोलकर जिम्मेदारियों से भाग रही कांग्रेस सरकार

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने, झूठ बोलने व जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।

हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने, झूठ बोलने व जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने को दिखावा मात्र व घड़ियाली आंसू बहाने की संज्ञा दी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 की सरकार ने प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान खत्म करने का काम किया था तो आज वह किस आधार पर हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने सदा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागने, जनता को गुमराह करने व केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगाने का काम किया है। प्रदेश सरकार सार्वजनिक रूप से कहती है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती, मगर विधानसभा में लिखित रूप में मानते हैं कि केंद्र सरकार से आपदा के दौरान पिछले 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं। अपने झूठ का ढोल कांग्रेस सरकार खुद पीट रही है। 2023 में कांग्रेस सरकार आपदा पीड़ितों के लिए 4500 करोड़ रुपए की घोषणा करती है, मगर हकीकत में अब तक इन्होंने सिर्फ 256 करोड़ रुपए ही मदद के रूप में जारी कर पाए हैं। यह इनके खोखले दावों की तस्वीर है। कांग्रेसी जगह-जगह कहते हैं कि इस वर्ष केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला और वहीं विधानसभा में लिखित में मानते हैं कि सिर्फ इस वर्ष अभी तक 1087 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद केंद्र से मिल चुकी है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार तुलना में एसडीआरएफ में 3 गुना तो एनडीआरएफ में 5 गुना से ज्यादा की आर्थिक मदद दी है। केंद्र सरकार से 11 वर्षों में एसडीआरएफ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 947.408 रुपए की तुलना में 3190.39 करोड़ रुपए की राशि दी है। मोदी सरकार ने एनडीआरएफ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 553.285 करोड़ रुपए की तुलना में 2684.879 करोड़ रुपए हिमाचल को देने का काम किया है।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2023 में आपदा के समय केंद्र सरकार ने लगभग 3146 करोड़ रुपए दिए थे। वर्ष 2023 में आपदा के समय 16206 हजार मकान (नवम्बर 2023) व 93 हजार नए मकान (9 सितम्बर 2024) मोदी सरकार ने दिए। इसके अलावा इस वर्ष 2006 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के अन्तर्गत हिमाचल के लिए मंजूर किया है। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा, इन्द्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, विजय अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।