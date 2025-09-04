कुल्लू में फिर हुआ भूस्खलन: एक की मौत, तीन लोगों को किया Rescue, अभी भी दबे हैं कई लोग

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 10:20 AM

landslide again in kullu one dead three people rescued

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश और भूस्खलन ने भयानक रूप ले लिया है। पिछले तीन दिनों में कुल्लू में भूस्खलन की यह चौथी घटना है। गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे, भारी बारिश के बाद अचानक हुए भूस्खलन से इनर अखाड़ा बाजार में दो घर इसकी चपेट में आ गए। मिट्टी और बड़ी-बड़ी चट्टानों के गिरने से घरों को भारी नुकसान पहुंचा।

इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे अभी भी एक महिला और पांच कश्मीरी मजदूर दबे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।

जिला प्रशासन की तरफ से एडीसी अश्विनी कुमार और एसडीएम निशांत कुमार मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और राहत कार्यों का प्रबंधन कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं।
 

