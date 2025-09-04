Una: नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, घर से 31 किलो 700 ग्राम चूरा-पोस्त और लाखाें का कैश बरामद

जिला ऊना पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टिगेशन यूनिट ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बहड़ाला क्षेत्र में दबिश दी...

ऊना (अमित): जिला ऊना पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टिगेशन यूनिट ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बहड़ाला क्षेत्र में दबिश दी और एक घर से 31 किलो 700 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद करने के साथ-साथ 9 लाख 61 हजार 700 रुपए नकद भी जब्त किए। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम को सूचना मिली थी कि बहड़ाला निवासी राजेश कुमार अपने घर में चूरा-पोस्त छिपाकर रखे हुए है। सूचना को पुख्ता मानते हुए एसआईयू टीम हैड कांस्टेबल कमल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी के पास नशे की खेप के साथ बड़ी रकम भी मौजूद थी। यह रकम नशे के कारोबार से जुड़ी हुई मानी जा रही है। पुलिस ने कुल 9 लाख 61 हजार 700 रुपए की नकदी जब्त कर ली है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि यह पैसा किन-किन माध्यमों से आया और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब यह जांच की जा रही है कि बरामद नशे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस काराेबार में और लोग भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाई गई है। किसी भी हालत में नशे के कारोबार को बढ़ने नहीं दिया जाएगा।