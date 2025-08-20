वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत होगी, BPL सूची में होगा संशोधन, 3 दिन रहेगा भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट,, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। पशु मित्रों के संबंध में एक अलग योजना अधिसूचित की गई, जबकि रोगी मित्रों के मामले में अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।

हिमाचल डैस्क: वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। पशु मित्रों के संबंध में एक अलग योजना अधिसूचित की गई, जबकि रोगी मित्रों के मामले में अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। मानसून की मार झेल रहे हिमाचल के चम्बा जिला में बुधवार तड़के 2 बार भूकंप आया। यहां एक घंटे में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.27 बजे 3.3 तीव्रता का पहला भूकंप आया, जिसके बाद 4.39 बजे 4.0 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया।

मानसून की मार झेल रहे हिमाचल के चम्बा जिला में बुधवार तड़के 2 बार भूकंप आया। यहां एक घंटे में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.27 बजे 3.3 तीव्रता का पहला भूकंप आया, जिसके बाद 4.39 बजे 4.0 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएड में प्रवेश के लिए पहले राऊंड की काऊंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को खाली सीटों का ब्यौरा जारी किया। जारी किए ब्यौरे के अनुसार एचपीयू के शिक्षा विभाग सहित सरकारी व निजी बीएड कालेजों में 4336 सीटें खाली रह गई हैं।

जिला जेल लाए जा रहे एक विचाराधीन कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोलन में पेशी के बाद बनगढ़ स्थित जेल में लाया जा रहा पोक्सो एक्ट में नामजद कैदी मैहतपुर से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में भाजपा विधायकों द्वारा रोजगार को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देने में मुख्यमंत्री असमर्थ नजर आए।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में कोई भर्ती नहीं हुई केवल नौकरियां बिकती रही। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पेपर लीक किए गए। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग किया।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बिलासपुर जिला की सीमा के अंदर बार-बार भूस्खलन होने से बाधित हो रहे फोरलेन पर अब पर्यटकों व स्थानीय लोगों को एक महीने टोल नहीं देना पड़ेगा।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार को आपदा के तहत विभिन्न मदों में 3578.63 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसमें से केंद्र सरकार द्वारा 3247.64 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 330 करोड़ 99 लाख रुपए का योगदान किया गया।

जिला सिरमौर में दिन-प्रतिदिन नशे का कारोबार बढ़ रहा है। नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए थाना स्तर के अतिरिक्त विशेष टीमें भी गठित की गई हैं।

जनजातीय क्षेत्र पांगी से एक घटना सामने आई है, जिसने सरकार के 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के दर्जे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां स्थित किलाड़ के एक अनाथ आश्रम में रहने वाली 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है।