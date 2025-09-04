Main Menu

  Himachal: मनाली में 258.750 ग्राम चिट्टा और अवैध हथियार बरामद, पंजाब सहित बिहार और मंडी के 4 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 12:54 PM

heroin and illegal weapons recovered in manali 4 youths arrested

हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कुल्लू जिले के मनाली में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मनाली पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वोल्वो बस स्टैंड मनाली के पास से एक संदिग्ध गाड़ी से 258.750 ग्राम...

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कुल्लू जिले के मनाली में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मनाली पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वोल्वो बस स्टैंड मनाली के पास से एक संदिग्ध गाड़ी से 258.750 ग्राम चिट्टा, एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद चिट्टे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखाें रुपए बताई जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनाली पुलिस थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि वोल्वो बस स्टैंड क्षेत्र में एक गाड़ी में कुछ लाेग नशे और अवैध हथियार के साथ माैजूद है। इसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हैड कांस्टेबल जगदीश के नेतृत्व में पुलिस दल माैके पर पहुंचा और बताए गए वाहन (पीबी-18यू-8718) की नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दाैरान गाड़ी में सवार 4 युवकों के कब्जे से चिट्टे की खेप, पिस्तौल, कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई। इस पर पुलिस ने तुरंत चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। 
PunjabKesari

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संजय कुमार (40) पुत्र धनी राम, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मंडी, हरमोहित दीपसिंह (22) पुत्र सरवजीत सिंह, निवासी गांव जहादपुर, डाकघर जतोसरजा, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर (पंजाब), कृष्णा सिंह ऊर्फ मनीष (29) पुत्र भोला सिंह, निवासी गांव खगोल, डाकघर दानापुर, तहसील व जिला पटना, बिहार (वर्तमान में हजारा, जालंधर, पंजाब) और  मंदीप सिंह (30) पुत्र सुखविन्द्र सिंह, निवासी गांव जहादपुर, डाकघर जतोसरजा, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर (पंजाब) के रूप में हुई।

आराेपियाें के खिलाफ मनाली पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 21, 25, 29 (मादक पदार्थ अधिनियम) और धारा 25 (शस्त्र अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब नशे की खेप के स्रोत, खरीद-फरोख्त के नैटवर्क और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों का पता लगाने में जुट गई है। मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू डाॅ. कार्तिकेयन गाेकुलचंद्रन ने की है।

