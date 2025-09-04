HPBOSE: 10वीं कक्षा का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण परिणाम घोषित, टॉपर लिस्ट में हो सकता है बदलाव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा (नियमित) मार्च, 2025 की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है।

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा (नियमित) मार्च, 2025 की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि दसवीं का मुख्य परिणाम 15 मई को घोषित हुआ था। उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, उनके नतीजे अब घोषित किए गए हैं। बोर्ड सचिव डाॅ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के उपरांत कई विद्यार्थियों के कुल अंकों में बढ़ौतरी हुई है, ऐसे में पहले घोषित की गई टाॅपर सूची में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बोर्ड सचिव ने स्पष्ट किया कि बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली सूची के ऊपर पहले से ही प्रोविजनल लिस्ट लिखा होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण के परिणाम आने के बाद किसी परीक्षार्थी के अंक बढ़ते या घटते हैं, तो उस अनुसार सूची में बदलाव होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने पहले ही अपना मूल प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय से प्राप्त कर लिया है, वे उसे संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु 18 सितम्बर, 2025 तक संबंधित परीक्षा शाखा में जमा करवाएं। इसके बाद ही संशोधित प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।