Mandi: गांव में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 5 घरों में घुसा मलबा...लाेगाें में मची दहशत

टकोली (वीना): मंडी जिले की तहसील औट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटाधार के पटोगी गांव में बुधवार रात अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उससे एक बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार रात के करीब 2 बजे गांव के लाेग गहरी नींद में साे रहे थे। इसी दाैरान पटोगी नाले में धीरे-धीरे मलबा आना शुरू हो गया। नाले से आती आवाजें को सुनकर स्थानीय लोग तुरंत जाग गए और स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि नाले में पानी का बहाव तेज हो रहा था और उसके साथ भारी मात्रा में मलबा भी बहकर आ रहा था। देखते ही देखते पानी और मलबा सड़क पर भर गया, जिससे गांव का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। यह देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

इस बाढ़ की चपेट में आने से पटोगी गांव के लगभग 5 घरों में मलबा घुस गया। हालांकि ग्रामीणों की एकजुटता और समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से मलबा गांव के अन्य घरों तक नहीं पहुंच सका। सुबह जब बाढ़ का पानी कम हुआ, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिलहाल इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों को नुक्सान पहुंचा है।