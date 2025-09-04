कुदरत का कहर: मंडी में भूस्खलन की चपेट में आया देव काली नाग जी दारल का मंदिर, भक्त हुए भावुक

मंडी जिले में देव इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। भारी बारिश के दाैरान हुए भूस्खलन के कारण देव काली नाग जी दारल (चेहट्टीगढ़) का पवित्र मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है।

मंडी (रजनीश): मंडी जिले में देव इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। भारी बारिश के दाैरान हुए भूस्खलन के कारण देव काली नाग जी दारल (चेहट्टीगढ़) का पवित्र मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार यह माना जा रहा है कि देवता जी ने अपनी प्रजा और क्षेत्र की रक्षा के लिए इस आपदा का आघात स्वयं पर ले लिया। भक्तों का कहना है कि देवता ने अपनी असीम करुणा और त्याग से गांव को बड़ी हानि से बचा लिया, भले ही उनके स्वयं के निवास स्थान को क्षति पहुंची। इस आपदा को भक्तजन देवता की महान करुणा और बलिदान के रूप में देख रहे हैं।

यह मंदिर इस क्षेत्र के लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और देवता काली नाग जी की पूजा सदियों से होती आ रही है। मंदिर को हुए नुक्सान से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन साथ ही वे देवता के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा भी व्यक्त कर रहे हैं। इस कठिन समय में भक्तजन एकजुट होकर देवता के इस बलिदान को याद कर रहे हैं और जल्द ही मंदिर के पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं।