बद्दी के ढाबे में रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, शिमला के रिज मैदान पर युवक की पैसों की बारिश, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

सोलन जिले के औद्योगिक नगरी बद्दी में उस समय हंगामा मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर दिल्ली के एक युवक ने पैसों की बारिश कर डाली। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शुक्रवार को...

हिमाचल डैस्क: सोलन जिले के औद्योगिक नगरी बद्दी में उस समय हंगामा मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर दिल्ली के एक युवक ने पैसों की बारिश कर डाली। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों ने जाेरदार नारेबाजी कर डाली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पौंग बांध में क्रूज शेप्ड माेटर बाेट चलाने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। इसकी जगह अब सैलानी यहां कश्मीर की तर्ज पर शिकारा और पैडल बोट की सैर का आनंद ले सकेंगे। एम्स बिलासपुर में एमबीबीएस बैच-2025 की पहली काऊंसलिंग के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर चुराह की थनेइकोठी पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। कालाअम्ब-नारायणगढ़ रोड पर हरियाणा क्षेत्र के कालाअम्ब में शुक्रवार सुबह सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने सड़क पार कर रही एक 10 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया।

पढ़ें हिमाचल की बड़ीं खबरें सिर्फ यहां

बद्दी के ढाबे में रोटी पर थूकने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

सोलन जिले के औद्योगिक नगरी बद्दी में उस समय हंगामा मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। यह वीडियो बद्दी के साईं रोड स्थित एक ढाबे से जुड़ा है, जिसमें एक कर्मचारी पर रोटी बनाते समय आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया गया है।

शिमला के रिज मैदान पर युवक ने कर डाली पैसों की बारिश, पुलिस ने पकड़ा ताे पता चली ये बात

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर दिल्ली के एक युवक ने पैसों की बारिश कर डाली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ कंट्रोल रूम ले गई। जानकारी के अनुसार उक्त युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने शिमला आया हुआ था।

कांग्रेस मुख्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, पार्टी प्रभारी के सामने सीएम सुक्खू-मंत्री विक्रमादित्य समर्थकों ने की नारेबाजी

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शुक्रवार को उस समय राजनीतिक सरगर्मी का गवाह बना जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों ने जाेरदार नारेबाजी कर डाली। काफी देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।

पंजाबी हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर CM सुक्खू ने जताया दुख, कही ये दिल छू लेने वाली बात

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर एक भावुक संदेश जारी करते हुए कहा कि जसविंदर भल्ला का जाना पंजाबी कला और संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

अब हिमाचल की इस हसीन झील में चलेंगे कश्मीर के शिकारे, पैडल बोटिंग का भी मिलेगा आनंद

बिलासपुर की गोबिंदसागर झील की तर्ज पर पौंग बांध में क्रूज शेप्ड माेटर बाेट चलाने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। इसकी जगह अब सैलानी यहां कश्मीर की तर्ज पर शिकारा और पैडल बोट की सैर का आनंद ले सकेंगे।

एम्स बिलासपुर में MBBS सीट हड़पने की कोशिश! बिहार की युवती का कारनामा देख उड़ जाएंगे हाेश

एम्स बिलासपुर में एमबीबीएस बैच-2025 की पहली काऊंसलिंग के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दस्तावेजों की जांच के दौरान एक महिला अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाणिकता पर सवाल खड़े हो गए। जांच में सामने आया कि युवती ने काऊंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।

विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर प्रधान पर गिरी गाज, निलंबित

विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर चुराह की थनेइकोठी पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किए हैं। साथ ही पंचायत से संबंधित जो भी संपती व दस्तावेज हैं उन्हें पंचायत सचिव को सौंपने को कहा है।

भयानक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने कुचली 10 साल की मासूम, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम

कालाअम्ब-नारायणगढ़ रोड पर हरियाणा क्षेत्र के कालाअम्ब में शुक्रवार सुबह सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने सड़क पार कर रही एक 10 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान आराध्या कुमारी पुत्री पंकज कुमार निवासी कालाअम्ब के रूप में की गई है।

अब प्रतिबंध के दौरान नहीं रहना पड़ेगा मछली के स्वाद से महरूम, सालभर मिलेगी मछली

मछली के शौकीन लोगों को अब मत्स्य आखेट के दौरान लगने वाले प्रतिबंध के दौरान मछली के स्वाद से महरूम नहीं रहना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए बिलासपुर में प्रदेश का पहला फिश कोल्ड स्टोरेज तैयार किया जा रहा है, ताकि मछली के शौकीनों को सालभर मछली खाने को मिल सके।

चिट्टे का आरोपी दोषी करार, 4 वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा

चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी काे विशेष न्यायाधीश शिमला देवेंद्र शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी निखिल वर्मा (22) पुत्र दुर्गा सिंह, निवासी गांव सिल्लू, डाकघर व तहसील ठियोग जिला शिमला को एनडीपीएस अधिनियम-1985 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है।