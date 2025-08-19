वर्ल्ड कप में दिखेगी हिमाचल की ताकत, रेणुका ठाकुर और हरलीन देओल का भारतीय टीम में चयन, 25 तक भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 10:28 PM



वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को शामिल किया गया है। पैर की चोट से उभरने के बाद चयनकर्त्ताओं ने रेणुका पर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया में शामिल किया है।