वर्ल्ड कप में दिखेगी हिमाचल की ताकत, रेणुका ठाकुर और हरलीन देओल का भारतीय टीम में चयन, 25 तक भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

राज्य में मानसून की तबाही का क्रम जारी है। राज्य के कुल्लू व शिमला में सोमवार रात्रि को भारी बारिश होने से यहां भारी नुक्सान हुआ है।
Shimla: वर्ल्ड कप में दिखेगी हिमाचल की ताकत, रेणुका ठाकुर और हरलीन देओल का भारतीय टीम में चयन
Weather Update: प्रदेश में 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू में बादल फटने से किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित
राज्य में मानसून की तबाही का क्रम जारी है। राज्य के कुल्लू व शिमला में सोमवार रात्रि को भारी बारिश होने से यहां भारी नुक्सान हुआ है।
विधानसभा : BPL में शामिल होंगे पीएमजीएसवाई व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।
Shimla: पर्यटन विभाग को अपनी वैबसाइट हैक होने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के आदेश
प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग को अपनी वैबसाइट हैकरों द्वारा हैक होने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विभाग की वैबसाइट का कोई दुरुपयोग न हो।
Shimla: व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर माताओं-बहनों के मंगलसूत्र बिकवा रही सुक्खू सरकार : जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सुक्खू सरकार माताओं-बहनों के कंगन और मंगलसूत्र बिकवा रही है। यदि सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है तो मुख्यमंत्री से वह कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश को नहीं चाहिए।
Una: ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत
बंगाणा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत शिवनगर गांव में स्कूटी पर सवार महिला ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि स्कूटी चालक व 3 साल का बच्चा सुरक्षित बच गए।
Kullu: भूस्खलन के कारण शैड पर गिरा मलबा, महिला की मौत
पार्वती वैली के रशोल में मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन से मलबा एक शैड पर गिर गया। इससे शैड में सो रही महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग बच गए।
Kangra: नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोप में एक गिरफ्तार, 14 अगस्त को हुई थी घर से लापता
पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता व आरोपी दोनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं।
Himachal: शिमला में दृष्टिबाधितों का 'हल्ला बोल', सरकार ने बस यात्रा फीस की माफ, बैकलॉग नियुक्तियों की मांग पर विरोध जारी
दृष्टिबाधित संघ ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान में धरना-प्रदर्शन किया और भारी बारिश के बावजूद नारेबाजी की।
Una: ससुराल में प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने उठाया खाैफनाक कदम, सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज
ससुराल में लड़ाई-झगड़ों से परेशान एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। महिला काे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन करवाया गया है।