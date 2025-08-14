Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • राजस्व रिकॉर्ड से गायब हुई व्यक्ति की जमीन, कांग्रेस ने 'वोट चोर-गद्दी छोड़' नारे के साथ निकाला कैंडल मार्च, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

राजस्व रिकॉर्ड से गायब हुई व्यक्ति की जमीन, कांग्रेस ने 'वोट चोर-गद्दी छोड़' नारे के साथ निकाला कैंडल मार्च, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 14 Aug, 2025 11:36 PM

himachal top 10 news

मौसम विभाग ने 15 से 20 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में यैलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। राजस्व विभाग की एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसने एक...

हिमाचल डैस्क: मौसम विभाग ने 15 से 20 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में यैलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। राजस्व विभाग की एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसने एक व्यक्ति को अजीबोगरीब कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देश पर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कांग्रेस ने वीरवार को वोट चोर-गद्दी छोड़ नारे के साथ कैंडल मार्च का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हिमाचल के वीर जवान अरुण कुमार (लक्की) का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह उनके पैतृक गांव चताड़ा, ऊना पहुंचा। ऊना में बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुसने से गुस्साए लोगों ने ऊना-अम्ब नैशनल हाईवे को जाम कर दिया। सोलन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को सकते में डाल दिया। आलमपुर के ठाकुरद्वारा में खड़ी स्कूटी का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चालान कटने का मामला सामने आया है।

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

हिमाचल में 15 से 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी! जारी हुआ अलर्ट
मौसम विभाग ने 15 से 20 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में यैलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में, 16 अगस्त को ऊना, चम्बा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, 17 अगस्त को चम्बा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर....

सीएम सुक्खू ने लगाया आराेप, कहा-5 गुटों में बंटी भाजपा में अंतर्कलह चरम पर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं जब विधानसभा में जयराम बोलते हैं, तो उनके दूसरे ही सदस्य हाथ उठा लेते हैं। मुख्यमंत्री यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। 

और ये भी पढ़े

हिमाचल में भारी बारिश से मचा हाहाकार, अब तक 247 की मौत...नुक्सान का आंकड़ा 2100 करोड़ के पार
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। वीरवार सुबह जिला शिमला के कोटखाई उपमंडल के खल्टूनाला क्षेत्र में पहाड़ियों पर बादल फटने की घटना से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गया। मलबे की चपेट में एक पैट्रोल पंप और कई वाहन दब गए।

हिमाचल में अनोखा मामला! राजस्व रिकॉर्ड से गायब हुई व्यक्ति की जमीन, बैंक का लोन अब भी चल रहा
हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग की एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसने एक व्यक्ति को अजीबोगरीब कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। उक्त व्यक्ति की जमीन राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी से गायब कर दी गई है, जबकि उसी जमीन पर लिया गया बैंक का लोन अब भी चल रहा है। 

कांग्रेस ने 'वोट चोर-गद्दी छोड़' नारे के साथ निकाला कैंडल मार्च, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देश पर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कांग्रेस ने वीरवार को वोट चोर-गद्दी छोड़ नारे के साथ कैंडल मार्च का आयोजन किया। इसी कड़ी में शिमला में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में शेर-ए-पंजाब नाज से लेकर ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला गया।

'जब तक सूरज-चांद रहेगा, फौजी लक्की तेरा नाम रहेगा'.... नारों से गूंजा गांव, तिरंगे में लिपटे घर पहुंचा शहीद अरुण का पार्थिव शरीर
अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हिमाचल के वीर जवान अरुण कुमार (लक्की) का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह उनके पैतृक गांव चताड़ा, ऊना पहुंचा। तिरंगे में लिपटे इस पार्थिव शरीर को देखते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। 

अनुराग ठाकुर बाेले-'कांग्रेस की धार्मिक कट्टरता और तुष्टिकरण का नतीजा था विभाजन'
1947 में देश का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी, जिसकी पीड़ा आज भी अनगिनत आंखों में महसूस की जा सकती है। उस समय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए धर्म के आधार पर विभाजन का रक्तपात हुआ और निर्वासन के दंश से भारत माता की आत्मा को छलनी कर दिया गया। यह बात विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर गगरेट क्षेत्र के हरवाल गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं लाेकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। 

बारिश ने ऊना में फिर मचाया तांडव, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लेटकर ऊना-अम्ब NH किया जाम
बारिश ने एक बार फिर से ऊना में खूब तांडव मचाया। घरों व दुकानों में पानी घुसने से गुस्साए लोगों ने ऊना-अम्ब नैशनल हाईवे को जाम कर दिया। ट्रैक्टर और दूसरे अवरोधक लगाकर ऊना और लालसिंगी के बीच में पैट्रोल पम्प के निकट एक घंटे तक ट्रैफिक को रोके रखा।

हैरोइन तस्करी का आरोपी अदालत से फरार, पुलिस ने चलाया सर्च ऑप्रेशन
सोलन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को सकते में डाल दिया। जिला अदालत परिसर से एक ऐसा आरोपी फरार हो गया, जिसे कुछ ही मिनट पहले न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए थे। 

गजब! आलमपुर में खड़ी स्कूटी, सहारनपुर में कटा 'सीट बैल्ट' न लगाने का चालान
आलमपुर के ठाकुरद्वारा में आभूषण विक्रेता के साथ अनोखी घटना घटित हुई है। दरअसल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया है कि आपकी स्कूटी (नंबर एचपी 56ए 3920) का चालान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है तथा चालान को सहारनपुर के चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेज दिया गया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!