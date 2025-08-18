Main Menu

  विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन गूंजा प्राकृतिक आपदा का मुद्दा, 24 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन गूंजा प्राकृतिक आपदा का मुद्दा, 24 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Aug, 2025 10:51 PM

himachal top 10 news

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को प्राकृतिक आपदा का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में शोकोद्गार के बाद विपक्षी दल भाजपा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव प्रस्ताव लाया, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया तथा इस पर चर्चा शुरू हुई।...

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को प्राकृतिक आपदा का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में शोकोद्गार के बाद विपक्षी दल भाजपा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव प्रस्ताव लाया, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया तथा इस पर चर्चा शुरू हुई।

 

विधानसभा: विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन गूंजा प्राकृतिक आपदा का मुद्दा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को प्राकृतिक आपदा का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में शोकोद्गार के बाद विपक्षी दल भाजपा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव प्रस्ताव लाया, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया तथा इस पर चर्चा शुरू हुई।

Weather Update: 24 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 387 सड़कें अवरुद्ध
राज्य में इस पूरे सप्ताह मौसम सताएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह यैलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने 24 अगस्त तक यैलो अलर्ट जारी किया है।

कांगड़ा-चम्बा में लगे भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले
क्षेत्र में जोरदार भूकंप के झटके अनुभव किए गए। रात्रि लगभग 9 बजकर 28 मिनट व 32 सेकंड पर यह भूकंप के झटके अनुभव किए गए। भूकंप के झटके आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए।

Sirmour: कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या, घर से 200 मीटर दूर दफनाई लाश, ऐसे दिया वारदात को अंजाम
जिला सिरमौर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पुलिस थाना पच्छाद के तहत एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर लाश को घर से करीब 200 मीटर दूर दफना दिया। इतना ही नहीं, जुर्म को छिपाने के मकसद से यह कलयुगी बेटा वारदात के बाद अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना भी पहुंच गया।

Himachal: माइनस 50 डिग्री तापमान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात एक और वीर सपूत शहीद
शून्य से माइनस 50 डिग्री तापमान वाले सियाचिन ग्लेशियर में तैनात लाहौल-स्पीति का सपूत शहीद हो गया। अरुण कुमार लद्दाख स्काऊट्स में अग्निवीर के रूप में भर्ती था।

Kangra: बिना लाइसैंस के बनाई जा रही दवाइयों की फैक्टरी सील
नूरपुर क्षेत्र के लोधवां में आज ड्रग लाइसैंस विभाग द्वारा एक फैक्टरी में दबिश दी। विभाग द्वारा मौके पर 23 हजार इंजैक्शन बिना लाइसैंस के पाए जाने पर उक्त दवा फैक्टरी को सील कर दिया।

Kangra: धरती मां का एक और जवान शहीद, अपने पीछे छोड़ गए 7 वर्ष का बेटा
भारतीय सेना की 4-पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात हवलदार विकास भंडारी पंचतत्व में विलीन हो गए। वह अपने पीछे पत्नी, भाई, बहन, 7 वर्षीय बेटे और बुजर्ग माता-पिता को छोड़ गए हैं।

Shimla: प्रदेश के 10 हजार स्कूलों में खोली जाएगी मोबाइल लाइब्रेरी
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को राज्य सचिवालय से ‘माई बुक माई स्टोरी’ अभियान की शुरूआत की। समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकों के प्रति आकर्षित करना और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है।

Shimla: किराए के कमरे में मृत मिली महिला, पति गिरफ्तार
पुलिस थाना रामपुर में वीरवार को सूचना मिली कि डकोलड़ में अंजलि नाम की महिला अपने किराए के कमरे में मृत हालत में पड़ी है।

हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह बनने जा रहे हैं दूल्हा...इस दिन रचाएंगे शादी
हिमाचल प्रदेश की राजनीति के युवा नेता और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह जल्द ही दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनका विवाह आगामी 22 सितंबर, 2025 को चंडीगढ़ में होगा।

