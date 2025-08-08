Main Menu

कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल, रोबोटिक सर्जरी में नई इबारत लिखेगा हिमाचल, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 07:57 PM

प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल होगा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया...

हिमाचल डैस्क: प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल होगा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। चम्बा जिला के उपमंडल चुराह की सर्पीली सड़कों पर हादसों का क्रम जारी है। डल्हौजी में एक निजी होटल में कुक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मंडी जिला में एक गाड़ी के खाई में गिरने से व्यक्ति की माैत हाे गई। एनएचएआई ने सुंदरनगर में फोरलेन के किनारे अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। चम्बा-खजियार मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई है।

सावधान! हिमाचल में फिर बिगड़ने वाले हैं मौसम के तेवर, 11 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार व रविवार को 2 दिन 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 11 अगस्त से मौसम फिर से तीखे तेवर अपना सकता है, क्याेंकि 11 से 14 अगस्त तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट जारी किया गया है।

सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बाेले-कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल होगा। इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस हाईकमान से विस्तृत चर्चा हुई है तथा शीघ्र ही नई नियुक्तियां होंगी। उन्होंने पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उन्हें मंत्रिमंडल सदस्य व अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग में से किसी को नया अध्यक्ष बनाए जाने पर आपत्ति नहीं है। 

रोबोटिक सर्जरी में नई इबारत लिखेगा हिमाचल, सीएम सुक्खू करेंगे उद्घाटन...पहले दिन होंगे 3 ऑप्रेशन
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजधानी शिमला के चमियाणा स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरूआत सोमवार को होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 29 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन का लोकार्पण करेंगे और इसके संचालन की शुरूआत करेंगे।

भयानक हादसा: खाई में गिरी कार के उड़े परखच्चे, एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 6 लोगों की मौत
चम्बा जिला के उपमंडल चुराह की सर्पीली सड़कों पर हादसों का क्रम जारी है। वीरवार देर रात को चुराह में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 लोग एक ही परिवार के थे। इनमें पति -पत्नी व उनके दो बच्चे शामिल हैं। 

हैल्पर ने चाकू से गाेद डाला कुक, होटल के कमरे में खून से सना शव बरामद
हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल डल्हौजी में एक निजी होटल में कुक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आराेपी हैल्पर काे गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान मनीष (25) पुत्र बलदेव ठाकुर निवासी टिकरू जिला चंबा के रूप में हुई है....

सड़क धंसने से नाले में जा गिरी बोलेरो, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी की मौत
हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन इन हादसाें अनमाेल जानें जा रही हैं। ताजा मामला मंडी जिला में पेश आया है, जहां एक गाड़ी के खाई में गिरने से व्यक्ति की माैत हाे गई। उक्त हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे पेश आया है। 

10 दिन हाई अलर्ट पर रहेगा गग्गल एयरपोर्ट, जानिए पूरा मामला
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, और इसका असर गग्गल हवाई अड्डे पर भी देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के तहत 10 अगस्त से 20 अगस्त तक हवाई अड्डा परिसर में हाई अलर्ट रहेगा।

एनएचएआई ने अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ा अभियान, फोरलेन पर 2 दर्जन से अधिक अवैध कब्जे हटाए
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शुक्रवार को सुंदरनगर में फोरलेन के किनारे अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पीले पंजे (जेसीबी) ने लंबे समय से चले आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। 

चम्बा-खजियार मार्ग पर 500 मीटर खाई में गिरी कार, युवक की मौत
चम्बा-खजियार मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान कैलाश चंद (35) निवासी गांव मियाड़ी तहसील व जिला चम्बा के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैलाश चंद पेशे से दर्जी था। वह चम्बा में गेट नामक स्थान पर डैकोरेशन की दुकान में काम करता था। 

अस्पताल में जाम छलकाने पर नर्सें सस्पैंड, एक का हैडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय
क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में शराब पीने के आरोपों पर विभागीय कार्रवाई को अमल में लाया गया है। विभाग ने आरोपी नर्सों पर कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पैंड कर दिया है। इनमें से एक का हैडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय किया गया है। 

