Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कुलदीप राठौर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना, हिमाचल-पंजाब बाॅर्डर पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

कुलदीप राठौर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना, हिमाचल-पंजाब बाॅर्डर पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 11:28 PM

himachal top 10 news

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश की रफ्तार में और तेजी आने की संभावना जताई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता व पूर्व सांसद एसटी हसन की तरफ से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को...

हिमाचल डैस्क: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश की रफ्तार में और तेजी आने की संभावना जताई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता व पूर्व सांसद एसटी हसन की तरफ से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एआईसीसी प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में नई रिवायत शुरू की है। प्रदेश में गैर-पंजीकृत होटलों व होम स्टे के संचालन पर पर्यटन विभाग शिकंजा कसेगा। पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे मरवाड़ी बैरियर पर गौवंश तस्करी का मामला पकड़ा है। पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर डगोह नामक स्थान पर परिवहन निगम की बस अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिहड-बेढलू के करसाल में एक महिला द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। कुल्लू जिला की बजौरा स्थित पंजाब नैशनल बैंक शाखा में 500 रुपए के 5 नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। 

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

आने वाले 24 घंटाें में गरज-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 8 जिलाें में अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश की रफ्तार में और तेजी आने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक पूरे राज्य में लगातार और तेज़ बारिश का दौर बना रहेगा। खासकर 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच मानसून का सबसे तीखा असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 

हिमाचल-उत्तराखंड में आपदा काे लेकर सपा नेता के बयान पर बिफरे राज्यपाल, कहा-‘अपनी मानसिकता शुद्ध करो’
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता व पूर्व सांसद एसटी हसन की तरफ से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एसटी हसन को अपनी मानसिकता शुद्ध करने की आवश्यकता है। 

और ये भी पढ़े

केंद्र की भाजपा सरकार ने शुरू की नई रिवायत, लोकतंत्र में वोटरों का हाे रहा चयन : कुलदीप राठौर
एआईसीसी प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में नई रिवायत शुरू की है। लोकतंत्र में वोटर नेताओं को चुनते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सरकार वोटरों को चुन रही है। यह बात उन्होंने शनिवार को पत्रकार वार्ता में कही।

मनाली में अनोखी रक्षाबंधन कहानी: कल्पना ने 17 साल के देवदार के पेड़ को भाई मानकर बांधी राखी
रक्षाबंधन, भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जिसे पूरे देश में शनिवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सामने आई, जिसने इस पर्व को एक नया अर्थ दिया।

हिमाचल में गैर-पंजीकृत होटल और होम स्टे के संचालन पर शिकंजा कसेगा पर्यटन विभाग
हिमाचल प्रदेश में गैर-पंजीकृत होटलों व होम स्टे के संचालन पर पर्यटन विभाग शिकंजा कसेगा। ऐसी इकाइयों पर कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग विभिन्न जिलों में अभियान चलाएगा। आगामी दिनों में होटलों के अलावा होम स्टे व बैड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और नियमों के विरुद्ध चल रही इन इकाइयों पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

हिमाचल-पंजाब बाॅर्डर पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा, चालक गिरफ्तार, 2 तस्कर माैके से फरार
गगरेट थाना के अंतर्गत पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे मरवाड़ी बैरियर पर गौवंश तस्करी का मामला पकड़ा है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक में 11 गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

चलती बस का अचानक लॉक हुआ स्टीयरिंग, 50 यात्रियाें की अटकी सांसें, जानें कैसे टला हादसा
पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर डगोह नामक स्थान पर परिवहन निगम की बस अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। 

महिला ने कमरे में ऐसे गले लगा ली माैत, शादी को हुआ था सिर्फ एक साल
लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिहड-बेढलू के करसाल में एक महिला द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान शिवानी (20) पत्नी नवीन कुमार के रूप में की गई है।

PNB की शाखा में 500 रुपए के नकली नोट मिलने से हड़कंप, पुलिस में दर्ज करवाई FIR
कुल्लू जिला की बजौरा स्थित पंजाब नैशनल बैंक शाखा में 500 रुपए के 5 नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। इस संबंध में बैंक प्रबंधन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिया से गिरकर व्यक्ति की मौत, बेटा बोला-फोरलेन निर्माण कंपनी की लापरवाही से गई पिता की जान
विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के तहत पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रविंद्र कुमार (52) पुत्र चानू राम निवासी गांव नशैहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर व जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!