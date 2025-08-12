3 days ago
विधानसभा मानसून सत्र में 900 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा, प्रदेश में 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें
Edited By Kuldeep, Updated: 12 Aug, 2025 10:15 PM
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया।
हिमाचल डैस्क: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। हिमाचल में मानसून लगातार बरस रहा है और आपदाएं कम नहीं हो रही हैं। ओरैंज अलर्ट के बीच बीती रात राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई, जिससे भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं।
Shimla: विधानसभा मानसून सत्र में 900 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा
Himachal: ड्राइंग शिक्षकों को मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र, 3 जिलों में भारी बारिश...
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित, दो दिन भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, पढ़ें HP...
Weather Update: प्रदेश में 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, 395 सड़कें बंद
हिमाचल में मानसून लगातार बरस रहा है और आपदाएं कम नहीं हो रही हैं। ओरैंज अलर्ट के बीच बीती रात राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई, जिससे भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं।
Shimla: प्रियंका गांधी शिमला में मनाएगी स्वतंत्रता दिवस, बुधवार को आएंगी
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार शिमला में स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। इसी कड़ी में वह बुधवार को शिमला आएगी।
Shimla: मुख्य विपक्षी दल के आंदोलन को कुचलना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के आंदोलन को कुचलना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर और बाहर सवाल पूछना मुख्य विपक्षी दल का अधिकार है।
Hamirpur: ऊना से कांगड़ा के बीच नई रेल लाइन का जल्द होगा सर्वे : अनुराग
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भेंट कर ऊना से कांगड़ा के बीच कुन्नाह होते हुए एक नई रेल लाइन के सर्वे की मांग की।
तरैला हत्याकांड: कहासुनी पर नाबालिग बेटे ने पिता को मारी गोली, आरोपी पंजाब से गिरफ्तार
ग्राम पंचायत सुधेड़ के तरैला गांव में हुई एक व्यक्ति की हत्या मामले की प्राथमिक जांच के दौरान हत्या की वजह पिता और नाबालिग बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होना बताया जा रहा है।
पौंग बांध से छोड़ा पानी बना आफत: ब्यास नदी ने धरा राैद्र रूप...80 से ज्यादा घराें तक पहुंचा पानी, प्रशासन ने रैस्क्यू किए दर्जनों लाेग
पौंग बांध से पिछले 6 दिनों से दिन-रात छोड़ा जा रहा पानी फतेहपुर व इंदौरा के निचले गांवों में कहर बरपा रहा है। लोगों के मकानों सहित जमीनों तक पानी पहुंच गया है।
Himachal: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया राहुल गांधी का समर्थन, डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करने की उठाई मांग
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोकतंत्र की रक्षा व निष्पक्ष चुनाव के लिए डिजिटल वोटर लिस्ट को जारी करने की मांग की।
Shimla: भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, बुधवार से फिर शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा
किन्नर कैलाश यात्रा 13 अगस्त से पुनः प्रारंभ होगी मगर यात्रा पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहेगी। डीसी किन्नौर डा. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 13 एवं 14 अगस्त को यात्रा केवल ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से होगी जो सुबह 6:00 बजे से प्रारंभ होगी।
प्रदेश सरकार ने किए IAS अधिकारियों के तबादले, 3 दिन रहेगा मूसलाधार बारिश का ऑरैंज अलर्ट, पढ़ें HP...
राहुल गांधी की डिनर पार्टी में शामिल हुए CM सुक्खू, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का यैलो...
हिमाचल में बढ़ेगा BPL परिवारों के चयन का दायरा, वीरवार को 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें HP...
Weather Updates: फिर कहर बरपा सकता है मानसून, इन जिलों में भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट
आपदा प्रभावितों के लिए मदद मांगने फिर दिल्ली पहुंचे CM सुक्खू, 4 दिन बारिश का यैलो अलर्ट, पढ़ें HP...
मंत्रिमंडल: करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन, वार्षिक आय पात्रता 3 लाख करने का फैसला, 3 अगस्त तक...
CM सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांगी आपदा प्रभाविताें के लिए 1 बीघा जमीन, तीन जिलों में रहेगा भारी...
मानसून के कहर ने ली 7 लोगों की जान, एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी नई 1 हजार बसें, पढ़ें HP की...
प्रदेश में फिर शुरू होगी लॉटरी, राज्यपाल के लिए 92 लाख की नई मर्सिडीज बेंज खरीदेगी सरकार, पढ़ें HP...
