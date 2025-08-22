भयानक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने कुचली 10 साल की मासूम, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम

कालाअम्ब-नारायणगढ़ रोड पर हरियाणा क्षेत्र के कालाअम्ब में शुक्रवार सुबह सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने सड़क पार कर रही एक 10 साल की आराध्या कुमारी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया।

कालाअम्ब (प्रताप): कालाअम्ब-नारायणगढ़ रोड पर हरियाणा क्षेत्र के कालाअम्ब में शुक्रवार सुबह सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने सड़क पार कर रही एक 10 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान आराध्या कुमारी पुत्री पंकज कुमार निवासी कालाअम्ब के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इंसानियत को शर्मसार करते हुए ट्रक चालक एक पल के लिए भी नहीं रुका और मौके से फरार हो गया।

उधर, बच्ची की मौत से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते कुछ देर तक सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। माहौल को बिगड़ता देख कालाअम्ब (हरियाणा) चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी तेजेंद्र सिंह ने गुस्साई भीड़ को शांत कराया और न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि यह एक बेहद दुखद घटना है। हमने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।