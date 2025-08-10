Main Menu

  • IGMC शिमला में स्क्रब टाइफस से पहली मौत, प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनावों में फर्जी वोटिंग की जताई आशंका, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 10 Aug, 2025 11:25 PM

himachal top 10 news

हिमाचल डैस्क: मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में एक बार फिर मानसून से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में स्क्रब टाइफस से पहली मौत हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता को हथियाना वोट चोरी होता है और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 झूठी गारंटियां देकर यह काम किया है। राजधानी के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल (बीसीएस) से तीन बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस ने 24 घंटों के भीतर उन्हें जिला शिमला के कोटखाई के कोकूनाल से सुरक्षित बरामद कर लिया है। आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए शातिर ने इस बार उद्योग विभाग की वैबसाइट को ही हैक कर डाला और एक फर्जी सीएम रिलीफ फंड के नाम से पेज बना डाला। साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर जिले के थाना कोट कहलूर के अंतर्गत कनफारा के पास एक दुखद हादसा पेश आया है। कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत रैला-2 के भूपन गांव के पीछे की काला छो नामक पहाड़ी फिर दरकी है।

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

हिमाचल में फिर कहर बरपाने काे माैसम तैयार! 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में एक बार फिर मानसून से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 से 14 अगस्त तक लगातार भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में ऑरैंज अलर्ट जारी किया है।

आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से पहली मौत, 7 मामले पॉजिटिव
हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में स्क्रब टाइफस से पहली मौत हुई है। 34 वर्षीय महिला को सिविल अस्पताल रोहड़ू से सैप्सिस व सैप्टिक शॉक के कारण रैफर किया गया था और इसकी मृत्यु का कारण यही है और यह स्क्रब टाइफस पॉजिटिव पाई गई। 

और ये भी पढ़े

राहुल गांधी के आरोपों का प्रतिभा सिंह ने किया समर्थन, कहा-हिमाचल के लोकसभा चुनावों में भी फर्जी वोटिंग की आशंका
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है, साथ ही उन्होंने पार्टी व राज्य के लोगों से हिमाचल में 2 वर्ष के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में सचेत रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

दलाई लामा को मिलेगा इंटरनेशनल शांति पुरस्कार
अंतर्राष्ट्रीय जूरिस्ट काउंसिल (International Council of Jurists) ने 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए तीन प्रमुख हस्तियों का चयन किया है। इनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा, तेंजिन ग्यात्सो, जैन आचार्य डॉ. लोकेश मुनि, और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई शामिल हैं।

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बाेले-झूठी गारंटियां देकर सत्ता हथियाना होता है वोट चोरी
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता को हथियाना वोट चोरी होता है और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 झूठी गारंटियां देकर यह काम किया है। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख व 5 वर्ष में 5 लाख सरकारी पक्की नौकरी देने का वायदा था, जिसके नाम पर कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं काे ठगा। 

पुलिस की बड़ी सफलता: शिमला के प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल से लापता हुए बच्चे कोटखाई से हुए बरामद
राजधानी के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल (बीसीएस) से तीन बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस ने 24 घंटों के भीतर उन्हें जिला शिमला के कोटखाई के कोकूनाल से सुरक्षित बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन बच्चों का अपहरण फिरौती के लिए ही किया गया था। 

शातिर ने हैक की सरकारी वैबसाइट, फर्जी सीएम रिलीफ फंड पेज बनाकर लाेगाें से ठगे पैसे
आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए शातिर ने इस बार उद्योग विभाग की वैबसाइट को ही हैक कर डाला और एक फर्जी सीएम रिलीफ फंड के नाम से पेज बना डाला। यही नहीं शातिर ने अपना बैंक खाता और स्कैनर भी उसमें डाल दिया है, जिस पर लोगों ने सीएम रिलीफ फंड के नाम पर भुगतान भी किया है।

डिजिटल अरैस्ट कर महिला से ठगे 78 लाख रुपए, साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र में दबोचा शातिर
साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस मामले में हुई, जिसमें तपोवन की एक महिला काे डिजिटल अरैस्ट कर 78 लाख रुपए हड़प लिए गए थे।

मां नयनादेवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु के साथ हुआ भयानक हादसा, मौके पर गई जान
बिलासपुर जिले के थाना कोट कहलूर के अंतर्गत कनफारा के पास एक दुखद हादसा पेश आया है। यहां पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से श्री नयनादेवी के दर्शन के लिए जा रहे एक श्रद्धालु की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया।

फिर दरकी पहाड़ी....गांव पर मंडराया खतरा, दहशत में ग्रामीण...NHPC पर लगाए गंभीर आरोप
कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत रैला-2 के भूपन गांव के पीछे की काला छो नामक पहाड़ी फिर दरकी है। गांव के साथ लगते नाले में भारी मात्रा में हो रहे भूस्खलन के साथ बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं। भारी मात्रा में भूस्खलन के चलते ग्रामीण सहमे हुए हैं।

