Himachal: पंजाबी हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर CM सुक्खू ने जताया दुख, कही ये दिल छू लेने वाली बात

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर एक भावुक संदेश जारी करते हुए कहा कि जसविंदर भल्ला का जाना पंजाबी कला और संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि जसविंदर भल्ला ने अपनी अनोखी हास्य प्रतिभा और जीवंत अभिनय से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनकी कला ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों और मुस्कानें भी बिखेरीं। उनका जाना न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे सांस्कृतिक जगत के लिए एक बड़ा नुक्सान है।
उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार तथा उनके प्रशंसकों को इस कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखने की शक्ति देने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जसविंदर भल्ला की यादें और उनका योगदान हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा।
बता दें कि मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जसविंदर भल्ला ने 65 साल की उम्र में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। खबरों के मुताबिक 23 अगस्त की दोपहर को मोहाली के बलौंगी स्थित श्मशानघाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री शोक में है।