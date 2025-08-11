Main Menu

प्रदेश सरकार ने किए IAS अधिकारियों के तबादले, 3 दिन रहेगा मूसलाधार बारिश का ऑरैंज अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

11 Aug, 2025

प्रदेश सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि एक को अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने जारी की है।

हिमाचल डैस्क: प्रदेश सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि एक को अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने जारी की है। ऑरैंज अलर्ट के बीच में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त होकर रह गया है और 52 दिनों के मानसून सीजन में अब नुक्सान का आंकड़ा भी 2,000 करोड़ पार कर गया है।

 

Shimla: प्रदेश सरकार ने किए IAS अधिकारियों के तबादले, एक को अतिरिक्त दायित्व
प्रदेश सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि एक को अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने जारी की है।

Weather Update: हिमाचल में 3 दिन रहेगा मूसलाधार बारिश का ऑरैंज अलर्ट
ऑरैंज अलर्ट के बीच में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त होकर रह गया है और 52 दिनों के मानसून सीजन में अब नुक्सान का आंकड़ा भी 2,000 करोड़ पार कर गया है।

Shimla: राहुल गांधी के खुलासे से घबराई केंद्र सरकार, अब आवाज दबाने के हो रहे प्रयास
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को रौंदने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने शिमला से जारी एक बयान में कहा कि जब सोमवार को वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित इंडिया गठबंधन के नेता शांतिपूर्ण मार्च निकालकर लोकतंत्र की रक्षा की अपील कर रहे थे,

Kangra: 45 वर्षीय व्य​क्ति की निर्मम हत्या, पुलिस व फोरैंसिक टीम जांच में जुटी
पुलिस थाना धर्मशाला के तहत साथ लगती पंचायत सुधेड़ के तरैला गांव में पूर्व पंचायत उपप्रधान के भाई की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का शव उसके घर में ही पाया गया है।

Una: प्रतिबंधित दवाइयों के 10 हजार कैप्सूल व 49908 टैबलेट्स बरामद, नशे के रूप में हाेती हैं इस्तेमाल
पुलिस ने थाना क्षेत्र मैहतपुर के तहत अज्ञात स्थिति में रखी गई प्रतिबंधित श्रेणी की नशीली हजारों गोलियां व कैप्सूल बरामद किए हैं। जब इस बारे में खूफिया सूचना मिली तो मैहतपुर पुलिस टीम ने मौके पर इन प्रतिबंधित दवाइयों के बोरे को अपने कब्जे में लिया।

Kangra: रानीताल में स्थित नाग मंदिर में श्रद्धालुओं को श्री शेष नाग देवता ने दिए दर्शन
देहरा उपमंडल के रानीताल के समीप गांव चेलियां स्थित श्री शेष नाग देवता (जमुआला दा नाग) मंदिर में सोमवार शाम को नाग देवता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर भक्तों को आशीर्वाद दिया।

Kangra: लद्दाख जा रहे सेना के सामान से भरे कैंटर में लगी भीषण आग
पठानकोट-मंडी नैशनल हाईवे पर भाली के समीप एक कैंटर में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया की कैंटर में रखा सारा सामान धु-धु कर जलने लगा।

Hamirpur: चर्चा से भागकर संसद का अमूल्य समय खराब कर रहा विपक्ष : अनुराग
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 के पारित होने में आ रही रुकावट पर कहा कि यह खेल विधेयक युवाओं व खिलाड़ियों के हित में है मगर खेल विधेयक के प्रति विपक्ष का रवैया उदासीन है।

Sirmour: 8.90 ग्राम स्मैक के सा​थ 32 वर्षीय मुकाबिर खान गिरफ्तार
जिला पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में पुलिस थाना माजरा की टीम ने स्मैक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है।

Mandi: चलते ट्रक में महिला से की यह जानलेवा हरकत, गंभीर घायल
उपमंडल सुंदरनगर के कनैड में रविवार रात करीब 12.30 बजे एक चलते ट्रक से महिला को फोरलेन पर फैंक दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस अमानवीय कृत्य को वहां मौका पर लगे एक सीसीटीवी ने कैद किया है, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

