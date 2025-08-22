Himachal: बद्दी के ढाबे में रोटी पर थूकने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

सोलन जिले के औद्योगिक नगरी बद्दी में उस समय हंगामा मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया।

साेलन: सोलन जिले के औद्योगिक नगरी बद्दी में उस समय हंगामा मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। यह वीडियो बद्दी के साईं रोड स्थित एक ढाबे से जुड़ा है, जिसमें एक कर्मचारी पर रोटी बनाते समय आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को ढाबा मालिक और कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक यह घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है, जब एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा कथित रूप से उस ढाबे का वीडियो बनाया गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किचन में तंदूर के पास मौजूद एक कर्मचारी रोटी पर थूकता नजर आता है। सूचना के अनुसार यह वीडियो शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिला।

स्थानीय निवासी राजेश जिंदल ने इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत पुलिस को शिकायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाबा मालिक मोहम्मद मुस्ताज और उस कर्मचारी मोहम्मद निजाम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271 और 272 के तहत मामला दर्ज किया है।

बद्दी के एसपी विनोद धीमान ने पुष्टि करते हुए बताया कि हमने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच जारी है और दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दे दी गई है ताकि ढाबे की स्वच्छता और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो सके।

वहीं स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बद्दी उद्योग क्षेत्र होने के कारण यहां विभिन्न राज्यों और समुदायों से लोग काम करने आते हैं, और इस तरह की घटनाएं सामूहिक सौहार्द पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। पुलिस ने लोगों से संयम बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री सांझा न करने की चेतावनी भी दी है।