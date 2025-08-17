सोमवार से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, दो जिलों में रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Aug, 2025 10:24 PM

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसी कड़ी में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष दल भाजपा ने रविवार को अपनी रणनीति तैयार की जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस सोमवार को अपनी रूपरेखा तैयार करेगा।

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसी कड़ी में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष दल भाजपा ने रविवार को अपनी रणनीति तैयार की जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस सोमवार को अपनी रूपरेखा तैयार करेगा। राज्य में मानसून की हो रही बारिश से दुश्वारियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुल्लू जिला में तड़के 4 बजे शालानाला में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे कुल्लू और मंडी के कई इलाकों में भारी नुक्सान हुआ।

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

Shimla: सोमवार से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, दोनों पक्षों के तीखे तेवरों से तपेगा सदन

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसी कड़ी में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष दल भाजपा ने रविवार को अपनी रणनीति तैयार की जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस सोमवार को अपनी रूपरेखा तैयार करेगा।

Shimla: सोमवार को दो जिलों में रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, नुक्सान का आंकड़ा 2100 करोड़ पार

राज्य में मानसून की हो रही बारिश से दुश्वारियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुल्लू जिला में तड़के 4 बजे शालानाला में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे कुल्लू और मंडी के कई इलाकों में भारी नुक्सान हुआ।

Mandi: आरंग और बथेरी में बादल फटने से भारी तबाही, 11 घर जमींदोज

चौहारघाटी की ग्राम पंचायत सनवाड़ के आरंग और ग्राम पंचायत बथेरी में बादल फटने के बाद नाले में आई बाढ़ ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे आरंग और बथेरी में 11 घर जमींदोज हो गए हैं तथा सड़कें भी जगह-जगह अवरुद्ध हो गई हैं।

Shimla: 19 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे दृष्टिबाधित

दृष्टिबाधितों ने प्रदेश सरकार को 19 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस अवधी में सरकार की ओर से मामले पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब दृष्टिबाधित 19 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे।

Mandi: आपदा में भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ गए कांग्रेसी : जयराम

प्राकृतिक आपदा की तरह व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार भी एक आपदा है तथा इस आपदा में सभी कांग्रेसी भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ गए हैं।

विदेश में बजा हिमाचल का डंका, रॉयल नेवी में पहले हिंदू मल्टी-फेथ चैपलिन बने कसौली के भानु अत्री

ब्रिटिश नौसेना (रॉयल नेवी) में पहली बार 148 नए अधिकारियों में एक गैर-ईसाई चैपलिन की नियुक्ति हुई है और यह ऐतिहासिक गौरव मिला है भारतीय मूल के भानु अत्री को।

मंडी में 18 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, SDM ने जारी किए आदेश

एसडीएम सदर मंडी रूपिन्दर कौर ने उपमंडल सदर मंडी में 18 अगस्त को सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

Chamba: मणिमहेश में आस्था की डुबकी लगाने के बाद घर लौट रहे पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत

मणिमहेश यात्रा के दौरान रविवार सुबह हड़सर-मणिमहेश मार्ग पर सुंदरासी के समीप भूस्खलन की चपेट में आने से पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। रैस्क्यू टीमों ने रविवार देर शाम शवों को भरमौर मुख्यालय पहुंचाया, अब परिजनों के आने के बाद अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा।

Kangra: पौंग का जलस्तर खतरे से 9 फुट दूर, बढ़ रही प्रशासन व BBMB की चिंता

पौंग झील से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद भी जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। पौंग बांध से लगातार 59,885 क्यूसिक के करीब पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि 1,37,866 क्यूसिक पानी आ रहा है।

Shimla: एचआरटीसी के पैट्रोल पंप पर अन्य वाहन मालिक भी भरवा सकेंगे डीजल व पैट्रोल

हिमाचल में वाहन मालिक अब एचआरटीसी के पैट्रोल पंपों पर भी अपने वाहनों में पैट्रोल व डीजल भरवा सकेंगे। अब एचआरटीसी के पैट्रोल पंप भी रिटेल पर वाहनों को पैट्रोल व डीजल देंगे।